También en las empresas: se quintuplicó la morosidad en menos de dos años + Agregar ámbito en









Las pymes son las más afectadas, mientras que en el análisis sectorial el mayor impacto se percibió en las firmas constructoras.

Textiles, construcción y comercio, los más afectados.

El reciente análisis del FMI, que entendió que la deuda no representa una amenaza financiera, sintetiza la postura oficial sobre la morosidad en la Argentina. En simultáneo, el impacto en hogares y empresas transita otra situación de creciente endeudamiento.

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La morosidad del crédito comercial pasó de 0,7% a 3,7% en menos de dos años, desde noviembre del 2024 a julio de 2026, según datos del BCRA. Esta cifra aún no alcanza el 8,1% registrado en el 2020. Según la consultora Equilibra, "se observa que la morosidad es mayor entre los sectores perdedores del nuevo esquema económico (el PBI de construcción, industria y comercio se encuentra por debajo del nivel de 2023), mientras que la irregularidad es menor en las actividades ganadoras (destacan minería y energía, intermediación financiera)".

En ese marco la construcción (7,7%) y el comercio (6,5%) son las que registran mayor deuda. La industria manufacturera expuso un 3,7% de morosidad, cifra de la que se desprenden actualidades distintas en los sectores: textiles es la peor posicionada (14,6%), mientras que hay otros sectores con una realidad antagónica, como refinación de petróleo (1,8%) y vehículos (0,4%). En sintonía, la irregularidad no alcanza ni el 0,5% en intermediación financiera, minería y energía, aunque en el rubro agropecuario alcanza el 4,3%.

El estudio reveló que "la irregularidad de pagos afecta mayormente a pymes. Para préstamos de menos de $5 millones alcanza 9,3%; para montos entre $5 millones y $200 millones se reduce a 7,6%; entre $200 millones y $3.800 millones se ubica en 6,6% y para más de $3.800 millones baja a 1,8%. En los últimos 2 años las personas jurídicas en mora pasaron de 16.200 a 37.500 y la cantidad de pymes con avales de SGR en mora casi se triplicó (de 3.354 a 9.679). El endurecimiento de requisitos del sistema financiero a la hora de otorgar nuevos préstamos que captó la encuesta del BCRA afecta más a pymes".

Pymes advierten por el endeudamiento El endeudamiento de los hogares está cada vez más asociado a la necesidad de financiar gastos básicos, como alimentos, bebidas y medicamentos, en medio de las dificultades de una parte de las familias para llegar a fin de mes. Así lo advirtió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que vinculó el fenómeno con la pérdida de poder adquisitivo y la debilidad que todavía atraviesa el consumo.

Salvador Femenía, vocero de CAME, rechazó que el aumento de las deudas de los hogares pueda explicarse principalmente por consumos suntuarios y puso el foco sobre la restricción de ingresos que enfrenta la clase media. “Tengamos en cuenta que hubo un rebote de la economía entre fines del 2024 y los primeros meses del 2025 y mucha gente utilizó la tarjeta. El crédito es una gran herramienta para impulsar el consumo, pero después de ahí se vino un proceso que tuvo que ver con suba de tasas y con límite a las paritarias”, explicó en Radio Rivadavia. Según el dirigente, ese proceso terminó afectando directamente la capacidad de compra de los salarios. “Eso produjo un atraso de los sueldos. Creo que el origen está ahí. Cuesta mucho llegar a fin de mes, el sueldo evidentemente no alcanza. Hay una restricción de ingresos en la clase media trabajadora y esto se nota porque no hay consumo”, sostuvo. Para CAME, la propia evolución de las ventas muestra que las familias están concentrando una mayor proporción de sus recursos en consumos esenciales. “Vemos que apenas se mantienen los que tienen que ver con lo básico, pongamos para nombrar dos, alimentos y bebidas y farmacia, y al resto realmente le cuesta mucho mantenerse, con lo cual la causa no va por ahí, va por lo básico”, afirmó Femenía.

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