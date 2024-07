La nueva medida del BCRA para acelerar el pasaje de pesos al Tesoro: de qué se trata

El Banco Central tomó una nueva medida para acelerar el pasaje de pesos al Tesoro que fue bien recibida por los bancos. A través de la Comunicación "A" 8058/2024 oficializada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo que depende de Santiago Bausilli autorizó que las LECAP sean compradas en el mercado secundario por los bancos y no computarán para el tope de financiamiento al sector público que establece límites a la exposición a deuda soberana.

Según el analista financiero y especialista en agronegocios, Salvador Vitelli, “esto fue hecho para los bancos porque si entraban en la licitación primaria y luego tenían que desarmar tenencia, no podían volver a LECAP porque quedaban computados para la responsabilidad patrimonial. Solo estaban exentos si eran compradores primarios. Entonces las LECAP no funcionaban como mecanismo de fijación de tasas. Con esta circular subsanaron el error y preparan el terreno para las nuevas Letras”.

Qué son las Letras de Regulación Monetaria (LEREMO)

Las LEREMO serán la nueva opción que brindará Economía para la etapa final de la migración de pases pasivos a deuda del Tesoro para terminar con los pasivos remunerados de esa entidad.

Los detalles surgieron luego de la reunión formal que el equipo económico manutuvo con 80 representantes del sector y ante un pedido al respecto, ya que en dicho encuentro no hubo precisiones mayores sobre el denominado plan de “emisión cero” y, en especial, sobre cómo seguiría funcionado -si lo haría- la “ventanilla de liquidez” del BCRA que, al asegurarles una vía rápida a los pesos, les permite avanzar en un manejo del descalce de plazos, si se deciden a volver a ser activos oferentes de crédito.

Por esa “ventanilla de liquidez”, que permanecerá abierta, podrán desprenderse de las Leremo (instrumento de suscripción exclusiva por parte de bancos) sabiendo que el BCRA se las comprará “a valor técnico”, es decir, no sólo reconociendo el capital sino también la carga de intereses corridos de esta Letra que será “capitalizable” (es decir, irá sumando los intereses que paga al monto nominal de capital emitido hasta su vencimiento, como las Lecaps ya existentes) para no afectar resultado fiscal del Tesoro este año, dado el compromiso público asumido por la administración Milei de cerrarlo con números positivos.

El cupón de intereses de este nuevo instrumento será flotante y estará determinado por la tasa de política monetaria que fije el BCRA. Para la opción de compra ejercible a valor técnico explícita, el Tesoro se compromete a depositar diariamente los intereses que se vayan generando en una cuenta abierta en el BCRA, para evitar la expansión monetaria.

Desde ese punto de vista el mensaje oficial transmitido a las entidades es que podrán ir gestionando sus necesidades de liquidez del mismo modo que hoy lo hacen con los pases.