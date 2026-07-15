La producción industrial de la zona euro cayó 0,2% en mayo, peor que lo esperado + Agregar ámbito en









La caída fue impulsada por bienes de consumo duraderos y bienes intermedios, contrastando con el alza en energía. El detalle por países, en la nota.

Producción industrial: Retrocedió un 0,2% en mayo en la zona euro, por debajo de las expectativas de los analistas.

La producción industrial de la zona euro registró una contracción del 0,2% en mayo en comparación con el mes anterior (en términos ajustados por estacionalidad), según los datos oficiales publicados por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea.

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De esta manera, la cifra representa una decepción para los analistas de mercado, quienes esperaban un dato más alentador cercano a un incremento del 0,2% para el quinto mes del año. Además, Eurostat revisó al alza el dato de abril, que pasó de una estimación inicial del 0,1% a un 0,3% de incremento.

Si ampliamos el análisis al conjunto de la Unión Europea (UE), la producción industrial experimentó un descenso ligeramente menor, situándose en el -0,1% intermensual.

El detalle por sectores industriales La caída mensual en la zona euro estuvo motorizada por los bienes de consumo duraderos y los bienes intermedios, un comportamiento que contrasta con el aumento en el sector energético.

Los bienes de consumo duraderos: Cayeron un 1,1% en la zona euro.

Bienes intermedios: Retrocedieron un 0,3% .

Bienes de capital: Registraron un leve repunte del 0,3% .

Bienes de consumo no duraderos: Subieron un 0,8% .

Energía: Fue el sector con mayor impulso, escalando un 2,2% en la zona euro. RTVE El desglose por país El panorama de la actividad fabril en Europa es heterogéneo y asimétrico, con fuertes distorsiones originadas principalmente en la volatilidad del sector manufacturero y tecnológico irlandés.

Mayores caídas mensuales (respecto a abril de 2026): Irlanda: -5,2%

Malta: -3,7%

Lituania: -3,0% Mayores incrementos mensuales (respecto a abril de 2026): Luxemburgo: +2,7%

Hungría: +2,3%

Polonia: +2,0% Depositphotos Por su parte, Las caídas interanuales más pronunciadas se registraron en Irlanda (-19,7%), Bulgaria (-4,7%) y Estonia (-3,0%). Mientras que En el extremo opuesto, los crecimientos más sólidos en la comparación interanual correspondieron a Dinamarca y Suecia (+6,5%), Letonia (+6,2%) y Hungría (+5,4%).