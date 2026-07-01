La provincia de Buenos Aires actualizó el valor de referencia para calcular la tasa de efluentes y el canon por el uso del agua + Agregar ámbito en









La Autoridad del Agua fijó en $292,50 el valor del metro cúbico que se utilizará para calcular ambos conceptos. La actualización rige desde el 1 de junio y toma como referencia la tarifa vigente de ABSA.

La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires actualizó el valor de referencia utilizado para calcular la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes y el Canon por el Uso del Agua, que percibe ese organismo en el marco de la normativa vigente.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución Firma Conjunta 921-ADA-2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que el valor del metro cúbico será de $292,50, con vigencia para los cálculos correspondientes desde el 1 de junio de 2026.

Según la resolución, la actualización responde a la modificación del valor del metro cúbico fijado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para el servicio público sanitario prestado por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Mediante la Resolución 448/2026, esa cartera había establecido el nuevo valor de referencia en $292,50 para los consumos registrados a partir del 1 de junio.

La norma recuerda que la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes tiene como base de cálculo el valor del metro cúbico de agua potable, mientras que el Canon por el Uso del Agua también se determina a partir de ese parámetro, conforme a la reglamentación de la Ley 12.257 y sus modificatorias.

En los fundamentos de la medida, la Autoridad del Agua indicó que la actualización fue impulsada por la Dirección General de Administración, luego de la modificación del régimen tarifario de ABSA, y contó con la intervención de la Dirección de Asuntos Legales, que no formuló objeciones.

La resolución dispone que el nuevo valor del metro cúbico será utilizado para calcular tanto la tasa de inspección como el canon por el uso del agua a partir del 1 de junio de 2026.