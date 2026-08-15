Luigi Mangione confesó que mató al CEO de UnitedHealthcare y podría recibir cadena perpetua

La declaración de culpabilidad abrió una nueva etapa del proceso judicial. El asesino de Brian Thompson tiene 28 años.

Luigi Mangione se declaró culpable por el asesinato de Brian Thompson , CEO de UnitedHealthcare , ocurrido en diciembre de 2024 en Estados Unidos . Durante su presentación ante el tribunal, el joven de 28 años reconoció directamente su responsabilidad en el crimen.

“Le disparé al Sr. Thompson y murió”, afirmó Mangione ante la Justicia. Tras la declaración, la jueza Margaret M. Garnett estableció que la sentencia se conocerá el próximo 18 de diciembre y el acusado podría recibir cadena perpetua .

El asesinato de Thompson generó una fuerte repercusión dentro y fuera de Estados Unidos. El caso adquirió todavía mayor notoriedad después de la detención de Mangione, quien expresó duras críticas contra el sistema estadounidense de seguros médicos y padeció dolores crónicos de espalda.

Las distintas audiencias también reunieron en las inmediaciones del tribunal a seguidores del acusado que manifestaron su apoyo. A su vez, medios como CBS News, NBC News y The New York Times realizaron coberturas en vivo desde el lugar.

Después de escuchar al acusado, Garnett advirtió sobre las consecuencias de su decisión de declararse culpable. "Al declararse culpable, se expone a la posibilidad de cualquier combinación de castigos , al menos hasta el máximo", señaló la magistrada.

Karen Friedman Agnifilo, abogada de Mangione, se refirió posteriormente a los problemas de salud que atravesó su defendido y los vinculó con su mirada crítica sobre el sistema sanitario estadounidense.

"Como explicó Luigi hoy ante el tribunal, sufrió años de dolor intenso y debilitante tras una fractura de columna, mientras intentaba comprender el sistema de salud y el seguro médico. Al igual que miles de personas que se han puesto en contacto con nosotros tras esta tragedia para compartir sus experiencias, creía que el sistema le había fallado y arruinado la vida", sostuvo la letrada durante una conferencia de prensa.

La familia de Brian Thompson, por su parte, también se pronunció después de la declaración de culpabilidad. En un comunicado, consideró que lo ocurrido representó un "paso importante hacia la justicia".

Además, los familiares de la víctima manifestaron: "esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este delito". Incluso exigieron la pena de muerte.

El pedido de pena de muerte contra Mangione en EEUU

El proceso también estuvo atravesado por el pedido de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, quien ordenó a los fiscales federales solicitar la pena de muerte contra Mangione por el asesinato cometido el 4 de diciembre de 2024.

"Tras una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que soliciten la pena de muerte en este caso, mientras implementamos la agenda del presidente Trump para detener los delitos violentos y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", explicó Bondi.

La funcionaria calificó el asesinato como "un acto de violencia política" y sostuvo que fue "premeditado y a sangre fría". También recordó que Thompson era padre de dos hijos y encabezaba la compañía de seguros UnitedHealthcare.

"Las acciones de Mangione implicaron una planificación y premeditación considerables, y dado que el asesinato tuvo lugar en público, con transeúntes cerca, podría haber supuesto un grave riesgo de muerte para otras personas", afirmó la fiscal general.

La declaración de culpabilidad abrió ahora una nueva etapa del proceso judicial, a la espera de que el tribunal determine la condena que recibirá Mangione el próximo 18 de diciembre.