Buenos Aires creó un régimen para cobrar el uso del agua a barrios privados que no estén regularizados

La Autoridad del Agua (ADA) aprobó un nuevo esquema para estimar el consumo y el vertido de agua en emprendimientos urbanísticos privados que no cuenten con los permisos exigidos por la normativa vigente. La medida busca garantizar una gestión sostenible del recurso hídrico y habilitar el cobro del canon correspondiente y de las tasas de control ambiental.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial bonaerense y establece mecanismos para estimar el volumen de agua utilizado.

La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) aprobó un nuevo régimen destinado a regular el uso del recurso hídrico en emprendimientos urbanísticos privados que no hayan cumplido con las exigencias establecidas por la Ley 12.257 y su normativa complementaria en materia de permisos y aptitudes para la explotación del agua.

La medida fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense mediante la resolución 879/2026 y establece mecanismos para estimar el volumen de agua utilizado y los efluentes generados por estos desarrollos inmobiliarios, con el objetivo de calcular el Canon por el Uso del Agua y la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE) .

Desde la ADA señalaron que la iniciativa apunta a armonizar el desarrollo urbano con la sostenibilidad de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial , garantizando que quienes utilizan aguas públicas cumplan con las obligaciones técnicas y administrativas previstas por la legislación provincial.

"La medida busca asegurar una gestión justa y sostenible del agua , vinculando el uso estimado de cada emprendimiento con el pago del canon y la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes correspondientes", se indicó desde el organismo.

Cómo se calculará el consumo de agua

La resolución establece un régimen específico para conjuntos inmobiliarios privados que no hayan regularizado su situación ante el organismo y para los cuales no exista información oficial sobre los caudales utilizados o los efluentes generados.

En esos casos, la Autoridad del Agua aplicará una fórmula de estimación basada en variables asociadas al consumo residencial y a las características de cada emprendimiento. Entre los parámetros que se tendrán en cuenta figuran la cantidad de unidades funcionales, la superficie cubierta, el número estimado de habitantes, la existencia de piletas, los espacios verdes y los usos no residenciales. Para realizar esas estimaciones, el organismo podrá utilizar relevamientos e imágenes satelitales, que serán actualizados periódicamente.

Construcción Barrios Privados Propiedades La resolución establece un régimen específico para conjuntos inmobiliarios privados que no hayan regularizado su situación.

El crecimiento de los barrios privados detrás de la medida

La resolución sostiene que en la provincia se registra un crecimiento sostenido de emprendimientos urbanísticos privados y que una parte significativa de ellos administra de manera particular la provisión de agua o el tratamiento de efluentes.

Según la ADA, una porción importante del área urbanizada bonaerense está conformada por conjuntos inmobiliarios privados que hacen uso del recurso hídrico, lo que vuelve necesario fortalecer las herramientas de control y fiscalización.

La medida se complementa con la creación del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, dispuesto por la resolución 872/2025, que establece que el alta de oficio de un usuario en el registro genera de manera inmediata, cuando corresponda, su incorporación al régimen de percepción del Canon por el Uso del Agua y/o de la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE).

Desde el organismo remarcaron que la gestión del agua constituye una herramienta clave para el ordenamiento territorial y que el nuevo régimen busca favorecer el equilibrio entre la expansión urbana y la preservación sostenible de los recursos hídricos.