22 de diciembre 2025 - 17:13

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este lunes 22 de diciembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

Conocé a cuánto opera el euro hoy.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.647,64 para la compra y a $1.743,56 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.814,75 para la compra y a $1.846,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.266,65.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 22 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.452.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.572,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8,3%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.493,06 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.537,80, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.101,3, según Binance.

