Argentina tendrá el segundo mayor crecimiento de Sudamérica en 2026, según las proyecciones de la Cepal

El país también supera las cifras proyectadas para la mayoría de naciones de Latinoamérica y el Caribe.

La Argentina tendrá uno de los mayores crecimientos de actividad económica de América Latina durante el año 2026 , solo siendo superado por un puñado de países, según se desprende de un reciente informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) .

De acuerdo a las proyecciones del organismo internacional, el país crecería 3,8% en 2026 , solo siendo superado en Sudamérica por la proyección de Paraguay (+4,5%). No obstante, este incremento representa una desaceleración con respecto a la perspectiva de cierre para el corriente año, la cual es del 4,3%.

En el resto de Latinoamérica, las variaciones frente a la Argentina solo son más altas en: Costa Rica (+3,9%); Honduras (+3,9%); Antigua y Barbuda (+5%); Guyana (+24%). A su vez, Guatemala también crecería 3,8%.

A nivel general, la región mostrará una expansión moderada en 2025, cercana a un promedio del 2,4%, apenas superior a lo registrado en 2024 (2,3%). Sudamérica y Centroamérica presentan desde el segundo semestre del 2022 una desaceleración en su crecimiento económico , que convergieron a tasas cercanas al 2,5% y el 3% , respectivamente.

Asimismo, en América del Sur, el crecimiento pasaría de 2,9% en 2025 al 2,4% en 2026 , como reflejo de una normalización del ciclo en la Argentina , tras el fuerte repunte de 2025, y también una menor expansión en Brasil —a raíz de la continuidad de una política monetaria contractiva y un menor impulso fiscal—.

En ese sentido, el informe de la Cepal destaca que la Argentina registró un aumento en su tasa de crecimiento como resultado de, entre otros factores, la recuperación de la actividad económica derivada de su plan de estabilización tras dos años de contracción.

"Este crecimiento se apoya en la fuerte recuperación de la demanda interna a través tanto del consumo privado como de la formación bruta de capital", remarcó el organismo.

En lo que respecta a la inflación, se espera que esta continúe su trayectoria descendente a nivel regional, lo que permite avanzar hacia posturas monetarias menos contractivas, pese a que la inversión se mantiene sin mayores cambios y la productividad no muestre señales de mejora.