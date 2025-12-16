El INDEC confirmó que el PBI evitó la recesión en el tercer trimestre: acumuló una suba anual de 5,2% hasta septiembre

Por el lado de la demanda, resaltó el incremento intertrimestral de las exportaciones. Del lado de la oferta, la intermediación financiera lideró la ganancia anual.

El Producto Bruto Interno (PBI) tuvo una leve mejora en el tercer trimestre de 2025 , respecto del trimestre previo, por lo cual el INDEC confirmó que la economía argentina logró evitar la recesión . Esto había sido adelantado por los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del propio organismo oficial de estadísticas públicas.

De acuerdo con los números conocidos este martes, entre julio y septiembre el PBI creció 0,3% versus el período abril-junio. Por lo tanto, no acumuló dos caídas trimestrales consecutivas, el parámetro que suele utilizarse para hablar de recesión en términos técnicos.

Por el lado de la demanda, el principal impulso lo dieron las exportaciones , que saltaron un 6,4% . Vale aclarar que en el noveno mes del año las ventas al exterior alcanzaron un récord desde octubre de 2022, según la medición desestacionalizada del INDEC.

En paralelo, el gasto público tuvo un avance del 0,5%, mientras que el consumo privado se incrementó un tenue 0,2%. El dato negativo fue que la inversión se hundió 6%, en un marco de fuerte inestabilidad financiera, asociada tanto al contexto electoral como a errores no forzados del Gobierno.

A fines del mes pasado el instituto que conduce Marco Lavagna sorprendió a la mayoría de los analistas al informar una mejora de la economía en septiembre y corregir al alza siete de los ocho datos previos del EMAE. Como consecuencia, datos negativos, que parecían adelantar la recesión, se transformaron en positivos.

El crecimiento trimestral se debió fundamentalmente a tres causas, en función de lo que pudo averiguar Ámbito. En primer lugar, a la influencia del sector de Intermediación Financiera, principalmente por el efecto del incremento en la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa pasiva, vinculada a la volatilidad financiera mencionada previamente, que generó un fuerte salto en algunos rendimientos en pesos.

"El EMAE desestacionalizado se construye de manera indirecta, sumando los valores desestacionalizados de cada sector de actividad. En consecuencia, un incremento significativo en algunos sectores puede elevar el nivel agregado, incluso si los demás presentan variaciones más moderadas", explicó INDEC en un comunicado.

La segunda razón de la mejora trimestral de la economía fue metodológica, ya que cuando se publica un nuevo dato siempre se revisan hacia atrás todos los datos de la serie. Por último también influyó el hecho de que "como septiembre cierra el trimestre, su incorporación permite realinear la trayectoria del EMAE desestacionalizado con la proyección del PBI trimestral construida a partir del propio EMAE desestacionalizado", según dijeron las fuentes oficiales.

¿Podrá el PBI crecer más de 5% al cierre de 2025?

Con lo publicado en esta jornada, el PBI acumuló un alza de 5,2% entre enero y septiembre de 2025, respecto del mismo período de 2024. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los gurúes de la city proyectaron que la economía redondeará un crecimiento del 4,4% en todo el año, cuando en el REM previo se estimaba un 3,9%.

En términos interanuales, la variación del Producto fue del 3,3%. Los componentes de la demanda que más avanzaron en este año fueron la inversión (+10,3%) y las exportaciones (+10,2%). El consumo subió 5.3% y el gasto público un 1,7%.

En cuanto a la oferta, se destacaron los aumentos interanuales del sector de Intermediación financiera (+28,4%), petróleo y minería (+10,3%) y Restaurantes y hoteles (+7,1%).