La entidad que reúne a líneas aéreas globales criticó al Gobierno argentino por las subas de tasas para operar

La IATA calificó de “abruptos y unilaterales” los ajustes de hasta 359% en algunos cargos de navegación. Dijo que contradicen las políticas que viene aplicando Milei en el sector.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expresó su “seria preocupación” ante la “decisión unilateral” de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de aprobar aumentos inmediatos de hasta 359% en los cargos de navegación aérea impuestos por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Además aclaró que “aunque IATA y la industria aérea han apoyado firmemente los esfuerzos del presidente Javier Milei para revitalizar el sector del transporte aéreo argentino, haciéndolo más competitivo, eficiente y accesible, estos últimos desarrollos se oponen directamente y contradicen los objetivos declarados por el gobierno”.

Según lo establecido en la Resolución 265/2026, los cargos por sobrevuelo internacional y aterrizaje se incrementarán un 15%, mientras que la navegación aérea nacional sufrirá un aumento del 359%.

"Estos aumentos abruptos e impuestos unilateralmente son profundamente preocupantes" , dijo Peter Cerdá , vicepresidente regional de IATA para las Américas.

"Se presentaron sin consulta, a pesar de las garantías explícitas dadas por las autoridades solo días antes de que no se impondrían aumentos y que se respetaría un proceso previo de consulta con las aerolíneas", añadió.

La IATA y la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA) habían participado de una reunión virtual convocada por ANAC y EANA apenas tres días antes de que se anunciara la decisión.

En esa reunión las autoridades argentinas se comprometieron a cumplir con los principios de transparencia, previsibilidad y consulta de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Según la IATA, la “la posterior implementación de estas medidas contradice directamente esos compromisos”.

"La ausencia de consulta y la magnitud de estos aumentos van en conflicto con las mejores prácticas internacionales y las políticas de la OACI sobre el establecimiento de tarifas aeroportuarias y de navegación aérea”, advirtió Cerdá.

Evalúan posibles sanciones para la Argentina

Según el vicepresidente de la entidad internacional, “estas acciones socavan la certeza regulatoria y corren el riesgo de dañar los esfuerzos de Argentina para fortalecer la conectividad, la competitividad y la recuperación económica mediante el transporte aéreo, imponiendo una carga severa e inmediata a las aerolíneas y, en última instancia, perjudicando a los pasajeros, la conectividad regional adicional y la economía argentina en general".

Adicionalmente, la IATA también señaló que está “evaluando las posibles implicaciones de estas medidas para las obligaciones de Argentina bajo los acuerdos bilaterales existentes de servicios aéreos, que comúnmente exigen que los cargos sean razonables, relacionados con los costos y se establezcan tras una consulta adecuada con los usuarios”.

La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) nuclea a unas 360 aerolíneas, que representan alrededor del 85% del tráfico aéreo global. Aerolíneas Argentinas y JetSmart forman parte de la entidad.