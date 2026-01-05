La Unión Europea celebró "avances" en el acuerdo con Mercosur, que espera firmar "pronto" + Seguir en









A pesar de la resistencia inicial de algunos actores importantes de la UE, el camino hacia la firma parece estar llegando a su fin.

De qué se trata este acuerdo comercial.

La Unión Europea (UE) mencionó este lunes que hubo "avances" entre los Estados miembros del bloque para aprobar el acuerdo comercial con los países sudamericanos del Mercosur y espera firmarlo "pronto".

Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo crearía el área más grande de libre comercio en el mundo, impulsando el comercio entre 27 países de la UE y los integrantes de Mercosur.

"Ha habido discusiones, trabajos y avances en las últimas dos semanas", expresó la portavoz de la Comisión, Paula Pinho, que aseguró que el bloque comunitario está en el "buen camino" para firmarlo próximamente, a pesar de no haber confirmado la fecha del 12 de enero, prevista para rubricar este acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Tarjeta azul union europea.jpg Por qué sigue sin firmarse el acuerdo entre la UE y Mercosur La reunión de Mercosur en Brasil el 20 de diciembre iba a ser el marco en donde se votaría el acuerdo. Sin embargo, el objetivo se vio malogrado tras la oposición de Francia e Italia. Ambos pidieron en ese momento aplazar la firma ante las preocupaciones del sector agrícola de sus respectivos países.

El acuerdo ayudará a la Unión Europea a exportar más vehículos, maquinaria, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia los países del Mercosur, como respuesta a las tensiones comerciales mundiales. Asimismo, facilitaría el ingreso a Europa desde esa región de carne, azúcar, arroz, miel y soya.

Muchos productores temen no resistir el flujo de productos baratos provenientes de países tan grande como Brasil y sus vecinos. En esa línea, Francia e Italia pidieron incluir más cláusulas de salvaguardia, estrictos controles a las importaciones y normas más rigurosas para los productores del Mercosur con el fin de proteger a sus agricultores.