La película de la serie de drama criminal más aclamada ya llega a Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming global estrenará uno de los títulos más esperados por los fanáticos de las producciones de drama y crimen.

La película apunta a ser un drama político, fiel a los orígenes de la serie. Depositphotos

Netflix renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan la oferta a nivel global. Dentro de las nuevas propuestas de series y películas, estos primeros meses del año marcarán una diferencia para la plataforma en el mundo del streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que llamen la atención de sus espectadores y prometan convertirse en éxitos rotundos. Uno de esos títulos es una película que continuará la historia la serie de drama criminal más aclamada a nivel mundial. Esto todo lo que debes saber para no perderte de su estreno:

Peaky Blinders película De qué trata "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" La historia de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, varios años después del final de la sexta temporada de Peaky Blinders. Cillian Murphy retomará su mítico papel como Thomas Shelby, quien vuelve a estar en el centro de la historia, enfrentando el avance del fascismo en Europa, las tensiones políticas internas en Gran Bretaña y a viejos enemigos que resurgen en medio del caos.

La película apunta a ser un drama político, fiel a los orígenes de la serie, y se estrenará en la plataforma de streaming a nivel global el 20 de marzo de 2026.

Tráiler de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Avance oficial | Netflix Reparto de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" El reparto de “Peaky Blinders: El Hombre Inmortal” combina figuras clave de la serie original con incorporaciones especiales para la película. Hasta el momento, los actores confirmados son:

Cillian Murphy como Thomas Shelby

Stephen Graham

Sophie Rundle como Ada Shelby

Packy Lee como Johnny Dogs

Ian Peck como Curly

Barry Keoghan

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Temas Streaming

Netflix