La película de la serie de drama criminal más aclamada ya llega a Netflix

Netflix renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan la oferta a nivel global. Dentro de las nuevas propuestas de series y películas, estos primeros meses del año marcarán una diferencia para la plataforma en el mundo del streaming.
Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que llamen la atención de sus espectadores y prometan convertirse en éxitos rotundos. Uno de esos títulos es una película que continuará la historia la serie de drama criminal más aclamada a nivel mundial. Esto todo lo que debes saber para no perderte de su estreno:
De qué trata "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal"
La historia de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, varios años después del final de la sexta temporada de Peaky Blinders. Cillian Murphy retomará su mítico papel como Thomas Shelby, quien vuelve a estar en el centro de la historia, enfrentando el avance del fascismo en Europa, las tensiones políticas internas en Gran Bretaña y a viejos enemigos que resurgen en medio del caos.
La película apunta a ser un drama político, fiel a los orígenes de la serie, y se estrenará en la plataforma de streaming a nivel global el 20 de marzo de 2026.
Tráiler de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal"
Reparto de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal"
El reparto de “Peaky Blinders: El Hombre Inmortal” combina figuras clave de la serie original con incorporaciones especiales para la película. Hasta el momento, los actores confirmados son:
Cillian Murphy como Thomas Shelby
Stephen Graham
Sophie Rundle como Ada Shelby
Packy Lee como Johnny Dogs
Ian Peck como Curly
Barry Keoghan
Rebecca Ferguson
Tim Roth
