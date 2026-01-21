Donald Trump anunció un principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia

El presidente de EEUU afirmó que, junto al jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, establecieron un marco para avanzar en un entendimiento sobre el territorio ártico.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció este miércoles haber arribado a un principio de acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por Groenlandia que pone fin a las amenazas del republicano de imponer nuevos aranceles a la Unión Europea a partir de febrero. Además confirmó negociaciones sobre la Cúpula Dorada.

Luego de asegurar, en su discurso en Davos, que fue “estúpido” haber devuelto al territorio ártico tras la Segunda Guerra Mundial y sostener que solo Washington puede garantizar su seguridad, el jefe de Estado norteamericano comunicó haber "establecido el marco" para un futuro entendimiento respecto a la isla que, actualmente, es territorio danés autónomo.

"Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", afirmó en su cuenta de Truth Social, donde dejó en claro que es un primer paso, pero no el definitivo: "Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN".

Mientras tanto, Trump anticipó que, a raíz del pre acuerdo, dará marcha atrás con su amenaza arancelaria. "No impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero", dijo.

En ese contexto, el presidente estadounidense, afirmó que la Casa Blanca inició conversaciones sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se trata del domo antimisiles, similar al que opera en Israel, que EEUU quiere implementar para proteger a su territorio.

El sistema de defensa que busca implementar Donald Trump imita al Iron Dome israelí, pero contaría con mayor alcance para derribar misiles lanzados desde larga distancia. En ese contexto, la incorporación de la isla ártica a la Cúpula Dorada tendría como objetivo ampliar el rango de protección.

"Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente.", dijo el estadounidense sobre las charlas iniciadas con la OTAN.

donald trump

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reaccionó con satisfacción al anuncio realizado por Trump de suspender la imposición de aranceles prevista a partir del 1 de febrero a ciertos países europeos. "Como siempre ha sostenido Italia, es esencial seguir promoviendo el diálogo entre las naciones aliadas", remarcó.

Donald Trump consideró que fue "estúpido" devolver Groenlandia e insistió en que EEUU debe controlarla

Durante su exposición en Davos, Trump insistió en que el control de Groenlandia es una cuestión de seguridad nacional y lanzó duras críticas contra Dinamarca, país al que acusó de no asumir sus responsabilidades dentro de la OTAN. Según afirmó, la isla ocupa una posición estratégica clave en el actual escenario global, marcado por el desarrollo de misiles, armas nucleares y nuevas tecnologías de guerra.

“Todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio”, afirmó Trump, antes de remarcar que “ninguna nación o grupo de naciones está en posición de poder asegurar Groenlandia, excepto Estados Unidos”. En ese marco, subrayó el poder militar estadounidense al señalar: “Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera entiende”.

El mandatario estadounidense sostuvo que la discusión excede lo económico y que no se trata de una disputa por recursos naturales. Según explicó, el verdadero interés está vinculado a la ubicación geopolítica de Groenlandia, situada entre Estados Unidos, Rusia y China, en una zona que consideró indefensa y clave para la seguridad del hemisferio occidental.

El presidente norteamericano vinculó su reclamo con el actual contexto internacional y advirtió que los riesgos globales son hoy mayores que nunca. Habló de misiles, armas nucleares y sistemas de guerra avanzados, y afirmó que Groenlandia no tenía la misma relevancia estratégica cuando fue devuelta, pero que ahora se volvió central.

La marcha atrás de Trump sobre los aranceles a países de la Unión Europea llega apenas horas después de que el Parlamento del viejo continente frenara la ratificación del acuerdo comercial que se firmó en julio luego de la imposición de barreras arancelarias de parte de EEUU a Europa.

Molestos por la ofensiva sobre Groenlandia y por la amenaza de nuevos aranceles, los eurodiputados pausaron la discusión sobre el tratado que establecía un arancel del 15% para los productos de la UE que entren en Estados Unidos, el cual, a su vez, se beneficiaría de un régimen de arancel cero para acceder al mercado común europeo. Con el preacuerdo de Trump y la OTAN de este miércoles, quedará por ver qué desenlace tiene el convenio arancelario.