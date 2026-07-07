La italiana Eni, socia de YPF en Argentina LNG, invertirá u$s225 millones en un megaproyecto de litio en Chile

La energética italiana adquirió el 25% de un proyecto que producirá hasta 52.500 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.

Eni ingresó al proyecto Black Giant, en Antofagasta, con una participación del 25%. La inversión le permitirá asegurarse parte de la futura producción de litio.

La energética italiana Eni , uno de los socios estratégicos de YPF en el megaproyecto Argentina LNG , continúa ampliando su apuesta por la transición energética. La compañía anunció una inversión escalonada de u$s225 millones para adquirir una participación del 25% en Black Giant , uno de los proyectos de litio más prometedores de Chile , desarrollado por la firma estadounidense Energy Exploration Technologies (EnergyX) .

La operación le permitirá a Eni no solo convertirse en accionista del emprendimiento ubicado en la región de Antofagasta , sino también asegurarse el derecho a acceder hasta al 25% de la futura producción de litio del proyecto, un mineral considerado estratégico para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

El anuncio llega pocos días después de que la compañía italiana profundizara su presencia en Argentina al incorporarse, junto con XRG , al desarrollo del upstream del proyecto Argentina LNG , liderado por YPF en Vaca Muerta, donde ambas empresas adquirieron el 32% de participación cada una en los bloques gasíferos que abastecerán la futura planta de exportación de gas natural licuado.

El proyecto Black Giant contempla una producción de hasta 52.500 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) durante sus dos primeras etapas de desarrollo, con posibilidades de expansión en fases posteriores.

Sede de Eni en Roma. El histórico Palazzo Eni es un rascacielos de oficinas ubicado en el distrito EUR de Roma (Piazzale Enrico Mattei 1). Con 80 metros de altura y 22 plantas, fue terminado en 1962 y ostentó el título del edificio más alto de la ciudad hasta 2012.

Según informó EnergyX, la inversión total prevista para el emprendimiento rondará los u$s1.000 millones , incluyendo los costos de financiamiento.

La empresa estima que, una vez operativas las dos primeras fases, el proyecto podría generar ingresos brutos cercanos a los u$s1.300 millones anuales, considerando un precio del litio de u$s25.000 por tonelada, valor de referencia correspondiente a mayo de 2026.

Como parte del acuerdo, Eni aportará no solo capital sino también asistencia técnica durante el desarrollo inicial del proyecto, aprovechando su experiencia internacional en ingeniería, infraestructura energética, desarrollo subterráneo y gestión de grandes proyectos industriales.

La energética italiana ya mantenía una relación con EnergyX desde 2022, cuando su fondo de capital de riesgo Eni Next participó de una ronda de financiamiento Serie B por u$s50 millones.

La italiana Eni adquiere una participación minoritaria en el proyecto Black Gigant y obtendrá derechos sobre hasta el 25 % de la futura producción de litio grado batería. EnergyX.

Tecnología de extracción directa

Uno de los principales atractivos de Black Giant es la utilización de la tecnología GET-Lit, desarrollada por EnergyX, basada en Extracción Directa de Litio (DLE).

La compañía sostiene que este sistema permite mejorar significativamente las tasas de recuperación del mineral, reducir los tiempos de procesamiento y disminuir tanto los costos de inversión como los operativos respecto de los métodos tradicionales de evaporación de salmueras. Durante los últimos dos años, el proyecto avanzó de manera sostenida.

EnergyX adquirió más de 100.000 hectáreas de concesiones mineras próximas al Salar de Punta Negra, realizó 22 perforaciones exploratorias, identificó recursos por 9,8 millones de toneladas de litio in situ, completó estudios de ingeniería y prefactibilidad y acumuló cerca de 10.000 horas de operación de su planta piloto utilizando salmueras reales.

Además, la empresa ya cuenta con una planta demostrativa prácticamente lista para operar con una capacidad de 170 toneladas anuales, paso previo a la construcción de la planta comercial.

El director ejecutivo de EnergyX, Teague Egan, destacó que el ingreso de Eni representa un fuerte respaldo al desarrollo tecnológico de la compañía. "Tras años de intenso trabajo y dedicación, este voto de confianza de Eni no solo valida el impacto del proyecto Black Giant, sino también la solidez de nuestra plataforma tecnológica GET-Lit", afirmó.

El ejecutivo aseguró además que la meta es convertir a Black Giant en la mayor operación de extracción directa de litio del mundo, demostrando la viabilidad comercial de esta tecnología a gran escala.

La estrategia de Eni en minerales críticos

Desde la compañía italiana explicaron que la inversión forma parte de una estrategia más amplia destinada a diversificar su participación en la cadena global de suministro de minerales críticos.

"La operación está en línea con la estrategia de Eni de diversificar sus cadenas de suministro, reforzando su entrada en la cadena de valor de los minerales críticos", señaló la empresa en un comunicado al que accedió Energy Report.

La iniciativa también contribuirá al desarrollo del plan de Eni para fabricar baterías estacionarias de litio en Italia, como parte de su proceso de transformación hacia negocios vinculados con la transición energética y la reducción de su dependencia del negocio petroquímico tradicional.

Comunicado de prensa oficial de Eni enviado a Energy Report donde se anuncia la operación en Chile.

Mientras apuesta al litio, Eni también acelera el desarrollo del GNL argentino

La decisión de ingresar al negocio del litio llega en un momento de fuerte expansión de Eni en América Latina.

En Argentina, la empresa acaba de consolidarse como uno de los principales socios internacionales de YPF en el desarrollo de Argentina LNG, el proyecto destinado a monetizar el potencial gasífero de Vaca Muerta mediante la producción y exportación de gas natural licuado.

En febrero de este año, YPF, Eni y XRG firmaron el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) para avanzar hacia la decisión final de inversión del proyecto.

La iniciativa contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, mediante dos unidades flotantes de licuefacción de 6 MTPA cada una, con posibilidades de expandirse posteriormente hasta 18 millones de toneladas anuales.

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, y el italiano Claudio Descalzi, CEO de Eni, durante la firma del acuerdo por la exportación de GNL de Vaca Muerta. YPF

Semanas atrás, YPF anunció además la incorporación formal de Eni y XRG al desarrollo del upstream del proyecto mediante la venta de participaciones accionarias de la sociedad que concentrará los bloques gasíferos de Vaca Muerta destinados exclusivamente a abastecer Argentina LNG.

En ese esquema, YPF conservará el 36% de participación, mientras que Eni y XRG controlarán el 32% cada una, fortaleciendo una alianza que busca posicionar a Argentina como uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado durante la próxima década.

De esta manera, mientras profundiza su presencia en el desarrollo del gas argentino, Eni también apuesta por asegurarse una posición relevante en el negocio global del litio, consolidando una estrategia que combina hidrocarburos, minerales críticos y tecnologías para la transición energética.





Eni también avanza junto a YPF en la exploración offshore de Uruguay

La expansión de Eni en Sudamérica no se limita al desarrollo de Argentina LNG ni a su desembarco en el negocio del litio chileno. La energética italiana también acaba de asociarse con YPF para avanzar en la exploración offshore de hidrocarburos en Uruguay.

En ese marco, ambas compañías acordaron desarrollar el bloque OFF-5, ubicado a unos 200 kilómetros de la costa uruguaya, donde Eni adquirirá una participación del 50% y asumirá la operación del área una vez que la transacción reciba la aprobación de las autoridades del país.

El acuerdo se suma a los contratos impulsados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) para promover la exploración y producción de hidrocarburos en la plataforma marítima uruguaya.

Una apuesta por una de las áreas con mayor potencial geológico de la región

El bloque OFF-5 abarca una superficie cercana a los 17.000 kilómetros cuadrados y alcanza profundidades de agua de hasta 4.100 metros, características que lo ubican entre las áreas offshore más relevantes del Atlántico Sur.

Según informó YPF, estudios geológicos recientes identificaron importantes similitudes entre esta cuenca y la cuenca Orange, frente a las costas de Namibia, donde en los últimos años se registraron algunos de los mayores descubrimientos de petróleo y gas a nivel mundial. Esa analogía geológica convierte al bloque uruguayo en un activo estratégico dentro de la cartera internacional de ambas compañías y refuerza la apuesta de Eni por ampliar su presencia en proyectos energéticos de gran escala en la región.

"Todo lo que da en África da en América y todo lo que da en América da en África", dijo Horacio Marín días atrás en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y agregó: "Esto puede ser muchísimo más grande que Vaca Muerta si esto se da, puede llevar a millones y millones de barriles de producción. Nosotros nos vamos a concentrar mucho en el offshore. El offshore puede dar vuelta a la Argentina mucho más de lo que todos creen", concluyó.