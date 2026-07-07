Más motos y menos autos: cómo cambia el mapa del delito automotor en el interior + Agregar ámbito en









Un informe privado advierte un crecimiento de los robos fuera del AMBA, impulsado por cambios en el parque vehicular y nuevas dinámicas regionales.

El delito automotor crece en el interior

El delito automotor en la Argentina comienza a mostrar un cambio de tendencia con mayor protagonismo del interior del país. En un contexto marcado por la caída en la venta de autos nuevos y el fuerte crecimiento del mercado de motos, los robos y hurtos de vehículos empiezan a redistribuirse geográficamente.

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Según el Informe de Movilidad de Strix, durante el primer semestre de 2026 se registró una caída del 9,9% en el patentamiento de autos, mientras que las motos crecieron un 43% interanual, una combinación que impacta directamente en el tipo de delitos y en las zonas donde se concentran.

El delito se desplaza y cambia de lógica Uno de los datos más relevantes del informe es el aumento de los casos en el interior del país. Las operaciones de recupero de vehículos robados prácticamente duplicaron su participación respecto a 2025, con provincias como Neuquén sumándose a Córdoba, Mendoza y Santa Fe como focos principales.

Este fenómeno responde, en parte, al crecimiento económico y vehicular de ciertas regiones. En el caso de Neuquén, el desarrollo de Vaca Muerta aparece como un factor clave que incrementa la circulación y, con ello, la exposición al delito.

Durante el primer semestre de 2026 se registró una caída del 9,9% en el patentamiento de autos, mientras que las motos crecieron un 43% interanual. Además, el informe muestra diferencias claras en las modalidades: a nivel nacional, 7 de cada 10 robos se realizan a mano armada, pero en el interior ese porcentaje baja al 34,5%, donde predominan los hurtos y situaciones oportunistas.

Menos violencia, pero más oportunidades para el delito El contraste entre regiones revela que el delito automotor no responde a una única lógica. Mientras en grandes centros urbanos como el AMBA predominan los hechos violentos, en el interior las condiciones favorecen otro tipo de situaciones, muchas veces vinculadas a descuidos o menor densidad poblacional. Este cambio también está asociado al crecimiento del parque de motos, especialmente en provincias del NOA y NEA, donde los patentamientos muestran subas muy por encima del promedio nacional. En ese contexto, se espera que los robos de motos continúen en aumento, acompañando la expansión de este tipo de vehículos. Desde el sector destacan que entender estas diferencias es clave para diseñar estrategias de prevención más efectivas. La incorporación de tecnología para el rastreo y la seguridad aparece como una de las herramientas más relevantes frente a un escenario que evoluciona. En definitiva, el mapa del delito automotor en la Argentina se vuelve cada vez más complejo y diverso, obligando a mirar más allá de los grandes centros urbanos para comprender hacia dónde se desplaza el riesgo.