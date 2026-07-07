Wall Street cae con fuerza ante dudas por las ganancias de Samsung, mientras el petróleo vuelve a subir

A pesar de los buenos resultados de la empresa de celulares coreana, el dato volvió a generar incertidumbre en el sector tecnológico, que se prepara para el debut de SpaceX en el Nasdaq 100.

Los inversores se interrogan sobre la sostenibilidad del repunte impulsado por la Inteligencia Artificial.

Las bolsas mundiales caen este martes, con las acciones tecnológicas desplomándose a pesar de los excelentes resultados de Samsung . Los inversores siguen preocupados por la sostenibilidad del repunte impulsado por la Inteligencia Artificial (IA) , mientras que los precios del petróleo subieron debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente .

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Samsung pronosticó un aumento de 19 veces en su beneficio operativo de abril a junio, alcanzando los u$s58.400 millones . Esto supone el tercer trimestre consecutivo de beneficio operativo récord para el mayor fabricante mundial de chips de memoria.

Sin embargo, y lejos de tranquilizar a los inversores, los resultados provocaron una fuerte venta de acciones de Samsung y de su rival SK Hynix , lo que afectó negativamente al índice Kospi de Corea del Sur , que cayó 4,9%, junto a otros mercados asiáticos con un fuerte componente tecnológico.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,51%, la bolsa de Shanghái retrocedió 0,32%, mientras el Nikkei 225 japonés cayó 2,04%.

Los inversores se preguntan cada vez más si el crecimiento de los beneficios vinculado a la IA podrá mantenerse si se alivian los cuellos de botella en el suministro de componentes clave como los chips de memoria.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,05%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 1,30% y el CAC francés retrocede 0,25%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,35%.

Wall Street en vilo: resultados de Samsung y la escalada del petróleo. Depositphotos

Claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,73%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 1,58%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Godaddy (+5,6%), Cboe Global (+4,5%) y Molson Coors Brewing (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Teradyne (-13%), Western Digital (-11%) y Applied Materials (-10%).

Se espera que la incorporación de SpaceX al índice Nasdaq 100 el martes genere miles de millones de dólares en compras pasivas. La empresa se incorpora al índice tan solo 15 días después de su debut bursátil el 12 de junio, una de las inclusiones más rápidas de la historia.

A nivel macroeconómico, este martes se conocieron los datos de la balanza comercial de mayo de EEUU, que arrojaron un déficit levemente menor a lo esperado, junto con una corrección a la baja del dato de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto asistir a una reunión de la OTAN en Turquía que comienza el martes. Trump declaró el lunes que Estados Unidos llegaría a un acuerdo con Irán o "terminaría el trabajo", reiterando su amenaza de acción militar ante la actitud desafiante de Teherán tras el funeral del exlíder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2% hasta u$s73,55 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2%, hasta los u$s70 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhiben subas en todos los tramos, en torno al 0,7%.