Las definiciones en el Council

“Y las normas internacionales para dirimir reglas soberanas están escritas; y nosotros utilizamos eso, y si el mundo decide cambiarla asumiremos este cambio, pero lo que no puede ser es cambiar sobre la marcha, cuando las normas están escritas y para ser cumplidas”. “Tenemos que dejar de ver como antípodas al empresario y a quien trabaja. Tenemos que entender que el empresario es alguien que da trabajo y hay que unirlos en el objetivo común del desarrollo”

“Tenemos problemas estructurales en la economía desde hace muchos años. En los últimos 4 años no se resolvieron, empeoraron. Todos los datos respecto del 2015 al 2019 empeoraron, inflación, endeudamiento, todo fue un deterioro abrupto acompañado de mas pobreza”.

“Lo que más necesita la Argentina es inversión, producción, trabajo y desarrollo. No hay otra forma de cambiar que con desarrollo y tenemos muchísimas oportunidades para invertir en el país”.

“Los que me conocen salvo que soy un pragmático que no cree en dogmas económicos, frente al dilema hay varias posibilidad de resolverlo, no me apego a la rigidez de los manuales”.

“Las dos veces que estuve en el gobierno había una argentina en default, sin trabajo y con pobreza, enfrento esos mismos desafíos y entiendo que podemos superarlos”.

“Tenemos que hacer un esfuerzo para que de una vez por todas tenemos que tener un sistema de unidad de interese, incluye a todos, al campo, a la industria del conocimiento”.

“Vaca Muerta sigue teniendo potencial , la cosecha de este año es récord, tenemos la oportunidad de desarrollar la agricultura alimentaria, hay que generar industria a partir de lo que cosechamos, el campo es un socio central para el desarrollo, la idea es que nos sentemos a diseñar un modelo posible para no parar de producir, mucho mas, esa es nuestra Vaca Viva”.

“Siempre digo que la Argentina estaba en terapia intensiva y con un respirador cuando llegamos. Con la pandemia le desenchufaron el respirador”.

“Aerolíneas Argentinas es la aerolínea de bandera. El Estado hace un enorme esfuerzo por mantenerla y estamos convencidos de la necesidad de sostenerla porque cuando no lo hicimos no nos fue bien”.

Cuando se le preguntó por el resto de las aerolíneas en Argentina respondió: “No hemos recibido pedidos de asistencia de ninguna empresa”.

“La pandemia nos ha dejado enseñanzas, como que cuando los humanos nos encerramos mejora el ambiente, las aguas, el aire que respiramos. Debemos cuidar el ambiente, las energías renovables son la alternativa”.