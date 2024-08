Las definiciones de Javier Milei a empresarios: dólar, inflación, reservas y salida del cepo

Milei expuso en el Council of the Americas y detalló su visión sobre la inflación, las reservas, el dólar y el cepo cambiario.

El presidente Javier Milei brindó sus definiciones económicas en el cierre del Council of the Americas . En un discurso seguido de cerca por el círculo rojo, el jefe de Estado destacó la estabilidad del dólar, la baja de la inflación y dio más pistas sobre la fecha de la salida del cepo.

El Presidente habló al cierre del encuentro ante la presencia de los ministros de Economía, Luis Caputo y el de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Qué dijo Javier Milei sobre la inflación

En su discurso, Javier Milei se refirió al fenómeno inflacionario en Argentina. En esta línea, el Presidente comenzó recordando la situación heredada del gobierno anterior: "En ese sentido, con mucho valor, con mucha valentía enfrentamos este desafío, porque concretamente recibimos un país al borde del default y la hiperinflación, con déficit gemelos por 17 puntos del PBI", explicó.

En esta línea, el máximo mandatario aseguró que, a su llegada, "el Banco Central tenía reservas netas negativas por u$s11.000 millones" y el país estaba en condiciones de "ir directamente a la peor de crisis de nuestra historia" con una "hiperinflación anual en torno al 17000%". Una vez más, el dirigente libertario recordó que su hipótesis de trabajo es que "la inflación es siempre - y en todo lugar - un fenómeno monetario" y sentenció que para terminar con esta problemática "hay que terminar con la emisión".

JAVIER MILEI COUNCIL OFICIAL.jpg El Presidente disertó durante más de una hora en el Council of the Americas. Ignacio Petunchi

Así, el Presidente aseguró que "la primer etapa era el déficit cero para cortar con la emisión para financiar el déficit fiscal" y aseguró que este logró se consiguió durante el "primer mes de gestión". "No solo eso, sino que había que terminar con lo que hacía el déficit cuasifiscal y terminar con los pasivos remunerados, una vez que terminamos con los pasivos remunerados, también terminamos con el tema de los puts. Y en ese sentido, habíamos ido a un programa de exceso de oferta de dinero cero, es decir que la única forma que se iba a emitir dinero era por sector externo, es decir, compra de dólares, asimilando la venta de dólares por parte del sector privado como la contraparte de demanda de dinero. Es decir, con dólares, ustedes compran pesos", detalló Milei.

Sobre la situación actual, a la espera del Índice de Inflación del INDEC, el Presidente fue tajante: "Entiendo que los economistas, como presagiaban todo tipo de calamidades, no quieran verlo así porque van a quedar en evidencia en sus errores, pero 54% mensual anualizado es el equivalente a 17000%. Y la realidad es que el último dato de mayoristas fue 2,7%, es decir, anualizado eso da 35%. ¡Vaya si no es un tremendo logro digno de un reconocimiento histórico para el ministro Caputo pasar del 17000% al 35%!".

En referencia al programa económico que lleva a cabo su Gobierno, Milei aseguró que se sostiene sobre tres grandes fundamentos: "una macroeconomía ordenada sin trampas ni atajos, para darle una solución definitiva al problema de la inflación; un profundo recorte del gasto público para aliviar la carga del sector privado, y una atención obsesiva a desregular y devolverle la libertad a cada uno de los argentinos".

Para cerrar el tema sobre la inflación, Milei arremetió contra los críticos que "presagiaron que la inflación, por ejemplo, no iba a poder romper un piso de siete, y ahora estamos viendo si va por debajo de cuatro en minoristas". No solo eso, sino que el dirigente libertario redobló la apuesta y aseguró que "el salario le está ganando a la inflación y también las jubilaciones".

Milei y las reservas del Banco Central

A su vez, Javier Milei también se vanaglorió del ajuste fiscal realizado desde el Gobierno Libertario. "Es así como logramos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Para que tengamos una idea, el ajuste, nosotros encontramos un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Naturalmente, nos decían que hacer un ajuste en el Tesoro de un punto por año era una enormidad. Por lo tanto, creo que lo más suave que nos han dicho de querer lograr el déficit cero en el primer año de gobierno, por lo menos nos habrían tildado de locos.

En este sentido, el Presidente destacó "la enorme gestión del ministro Caputo" gracias a la cual se logró "el superávit financiero, o sea, el tan mentado déficit cero de verdad, en el primer mes de gestión." Milei además detalló que el plan del gobierno terminó "con el financiamiento del Tesoro vía emisión monetaria", además de bajar "la tasa de interés" y progresivamente "sanear el balance del Banco Central".

Milei, el dólar y el futuro del cepo cambiario

Durante el Council of the Americas, el presidente argentino también hizo hincapié sobre la situación actual del dólar y una posible salida del cepo cambiario. En este sentido, luego de explicar como el gobierno aplicó el progorama de emisión cero, Milei explicó: "Una de las cosas que nos dimos cuenta es que no era suficiente eso, porque en realidad hasta que no terminemos de resolver los problemas del stocks tenemos cepo. Y en esa situación, no es que los individuos están comprando pesos con dólares, sino que liquidan los dólares porque está el cepo. Por lo tanto, no es cierto que sea genuina demanda de dinero; y a partir de eso fue que pasamos al sistema de emisión cero, mientras que tenemos cepo como consecuencia de que todavía no terminamos de resolver los problemas en los stocks".

En este sentido, el mandatario libertario aseguró que "de manera malintencionada y/o por ignorancia se habla de intervención, de que estábamos interviniendo en el mercado de cambios".

milei.jpg Javier Milei remarcó la tarea llevada a cabo por los ministros Caputo y Sturzenegger. Ignacio Petunchi

"En este caso, como nosotros tenemos control de capitales por un problema de desequilibrios de stocks, que cada vez es más pequeño, en este sentido la única forma de replicar el equilibrio en no intervención es, justamente, sacar los pesos que emitimos por compra de dólares desde el cepo y, obviamente, como había brecha por cada tres dólares que se tradean en el MULC y de dos tienen que volver y uno queda dentro del Banco Central y la variación de la cantidad de dinero es cero" detalló el máximo mandatario argentino. Luego, Milei sentenció: "Si ustedes se fijan, este nuevo equilibrio tiene menos grado de intervención que el que teníamos antes de esto. Por lo tanto, no es que fuimos a un nivel de más intervención, sino que de menos intervención."

El Presidente explicó que "en un mundo sin intervención" la tasa de interés "tiene que ser libre porque es un mecanismo de coordinación intertemporal y no deberíamos tocarlo; el tipo de cambio sería libre y, por lo tanto, la variación de reservas sería nulo y la variación de la cantidad de dinero sería nulo".

Sobre la salida del cepo cambiario, el economista no precisó fechas y afirmó que "de nada sirve hacer cambios que no puedan perdurar" en el tiempo. En esta línea, Milei afirmó que "nadie tiene tantas ganas" como él de "salir del cepo" pero que "quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos".

En este contexto y tras las medidas, Milei detalló que "empezó a caer el tipo de cambio; y la convergencia entre los tipos de cambio paralelos y el oficial se está dando desde arriba hacia abajo y no como históricamente, fue en Argentina, desde abajo hacia arriba. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos, vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña".

Así, el Presidente argentino ahondó sobre la problemática del cepo cambiario y el valor del tipo de cambio en Argentina, aunque no brindó mayores precisiones de como y cuando se saldrá de dicho esquema.