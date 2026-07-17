Las expensas en CABA saltaron casi 6% en junio y la morosidad ya alcanza a uno de cada seis departamentos + Agregar ámbito en









El promedio de expensas se ubica en $356.790, apenas por debajo de un salario mínimo, vital y móvil. En Santa Fe, el valor promedio llegó a $154.656, con un aumento del 8,2% respecto de mayo.

Las expensas en CABA aumentaron tres veces más que la inflación.

Las expensas en la Ciudad de Buenos Aires saltaron un 5,9% mensual en junio, más del triple de la inflación 1,9% informada por INDEC, y alcanzaron los $356.790 promedio, según el relevamiento de ConsorcioAbierto, elaborado sobre más de 13.000 consorcios. En ese contexto, avanza la morosidad en el gasto comun de los edificios y llega hasta el 15%.

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En la comparación interanual, el incremento fue del 32,8%, apenas por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) acumulada de los últimos doce meses (33,5%). Pese a que el ritmo de la inflación comenzó a desacelerarse, las expensas continúan mostrando una dinámica contrapuesta, impulsada principalmente por los costos de funcionamiento de los edificios, como salarios, mantenimiento y servicios.

"Las expensas crecen por encima de la inflación mensual porque gran parte del gasto está asociado al funcionamiento diario de los edificios, especialmente salarios, mantenimiento y servicios. Las variaciones que se registran este mes inferimos que tienen que ver con los momentos de recaudación del aguinaldo", explicó el director de ConsorcioAbierto, Albano Laiuppa.

En la Ciudad, los salarios del personal representan el 34% del gasto total de un consorcio, consolidándose como el principal componente. Le siguen los gastos operativos y de mantenimiento, con un 28%; los costos administrativos, bancarios e impositivos, con el 17%; los servicios públicos, con el 9%; y las obras y mantenimientos extraordinarios, con el 8%.

En la provincia de Buenos Aires el panorama es similar, aunque la incidencia de los salarios es incluso mayor: representan el 37% del gasto, seguidos por mantenimiento (26%), gastos administrativos (17%), servicios públicos (8%) y obras extraordinarias (8%).

¿Cómo evolucionaron las expensas en las provincias? Provincia de Buenos Aires: expensa promedio de $176.041 , con una suba mensual del 4,6% y un incremento interanual del 38,4% .

expensa promedio de , con una suba mensual del y un incremento interanual del . Santa Fe : el valor promedio llegó a $154.656 , con un aumento del 8,2% respecto de mayo y del 44,5% frente al mismo mes del año pasado.

: el valor promedio llegó a , con un aumento del respecto de mayo y del frente al mismo mes del año pasado. Entre Ríos : las expensas alcanzaron los $82.504 , tras avanzar 1% en el mes y 61,5% en la comparación interanual , el mayor incremento entre las jurisdicciones relevadas.

: las expensas alcanzaron los , tras avanzar y , el mayor incremento entre las jurisdicciones relevadas. Córdoba: promedio se ubicó en $141.126 y mostró una baja mensual del 6,9%, aunque todavía acumula un aumento interanual del 18,5%. Morosidad en las expensas: deja de crecer, pero sigue afectando a uno de cada seis departamentos Aunque las expensas continúan en niveles elevados, la morosidad muestra cierta estabilización pese a permanecer alta. Tal es así que el 15% de las unidades funcionales en la Ciudad de Buenos Aires mantiene deudas de expensas, mientras que en la provincia de Buenos Aires el porcentaje asciende al 16%. En otras palabras, entre 15 y 16 de cada 100 departamentos presentan pagos atrasados, una tendencia que se sostuvo durante todo 2025. El dato implica una leve mejora respecto de mediciones anteriores, cuando la morosidad alcanzaba el 17%. Desde ConsorcioAbierto atribuyen esa reducción a un endurecimiento de las tasas de interés aplicadas sobre las deudas y a una mayor utilización de planes de pago por parte de las administraciones. "Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, tratando de evitar llegar a instancias judiciales", señaló Laiuppa. Más allá del aumento de las expensas, el informe sostiene que el desafío para los administradores comenzó a cambiar. Si durante los últimos años el foco estuvo puesto en absorber el impacto inflacionario, ahora la prioridad pasa por mejorar la eficiencia en la administración financiera de los edificios.

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