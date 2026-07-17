¿Pongo mis ahorros en un plazo fijo?: cómo saber si te conviene esta herramienta y cómo funciona

Antes de inmovilizar tus pesos, es importante conocer este instrumento, qué rendimiento ofrece y en qué casos puede resultar útil.

El plazo fijo tradicional garantiza una tasa desde el momento de la constitución, mientras que el UVA ajusta el capital por inflación.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos. Su funcionamiento es simple: el cliente deposita una suma de dinero durante un plazo determinado y, al vencimiento, recibe el capital más los intereses generados. Sin embargo, en un escenario económico donde conviven distintas alternativas de inversión y las tasas cambian con frecuencia, surge una pregunta cada vez más común: ¿me conviene poner los ahorros en un plazo fijo?

La respuesta depende de varios factores. El tiempo durante el que se puede inmovilizar el dinero, la necesidad de contar con el capital, las expectativas de inflación y el rendimiento ofrecido por cada banco son algunos de los puntos que conviene analizar antes de tomar una decisión. Además, existen distintas modalidades, como el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA, que funcionan de manera diferente y responden a objetivos distintos.

La principal ventaja del plazo fijo es la previsibilidad . Al momento de constituir el depósito, el ahorrista conoce exactamente cuánto dinero va a recibir al vencimiento.

Sin embargo, esa seguridad es una espada de doble filo: el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento. Si el titular necesita retirarlo antes , no podrá hacerlo.

También es importante comparar el rendimiento esperado con la evolución de la inflación. Si los precios aumentan por encima de la tasa obtenida, el poder adquisitivo del dinero puede verse afectado, aun cuando la inversión genere intereses.

No existe una respuesta única sobre cuál es la mejor alternativa. La conveniencia depende del riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir, del plazo disponible y de la finalidad del ahorro. Un inversor conservador probablemente valore la estabilidad del plazo fijo, mientras que otro con mayor tolerancia al riesgo podría optar por instrumentos con potencial de rendimiento superior, aunque también más volátiles.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Desde la desregulación de las tasas mínimas, cada banco define el interés que paga por los depósitos a plazo fijo. Por eso, es habitual encontrar diferencias entre una entidad y otra.

Banco Provincia: 19,5%

Banco Macro: 19,5%

Banco Nación: 19%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

El Banco Central ofrece un comparador oficial, donde pueden consultarse estos rendimientos, antes de constituir un plazo fijo.

Más allá del porcentaje, conviene verificar si la tasa corresponde a operaciones electrónicas o presenciales. Algunas entidades pagan un interés mayor, cuando la constitución se realiza a través del home banking o la aplicación móvil.

Ámbito

¿Plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA? Tené en cuenta esto

El plazo fijo tradicional paga una tasa fija conocida desde el inicio de la operación. Esto significa que el ahorrista sabe exactamente cuánto dinero recibirá al finalizar el plazo elegido, independientemente de cómo evolucione la inflación durante ese período.

El plazo fijo UVA, en cambio, ajusta el capital depositado según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un índice que sigue la variación del CER y, por lo tanto, acompaña el comportamiento de la inflación. A ese ajuste se suma una pequeña tasa adicional definida por cada entidad financiera.

La principal diferencia está en el plazo mínimo. Mientras que un plazo fijo tradicional puede constituirse desde 30 días, el UVA exige mantener el dinero inmovilizado durante un período considerablemente mayor, que actualmente parte de los 90 días o más según la modalidad ofrecida por cada banco.