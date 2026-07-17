Mercado mundial de GNL: prevén que la industria alcance 1.100 millones de toneladas al año hacia 2050 y las inversiones trepen a u$s60.000 millones anuales

Expertos proyectan un fuerte crecimiento de la demanda global de gas natural licuado, impulsado por la seguridad energética y la transición energética. EEUU consolidará su liderazgo, mientras resurgen oportunidades para nuevos proveedores como Argentina.

Estiman que el auge de inversiones en infraestructura de licuefacción continuará durante los próximos años y consolidará al GNL como uno de los pilares de la transición energética global.

La industria mundial del gas natural licuado (GNL) atraviesa un nuevo ciclo de expansión que podría redefinir el mapa energético global durante las próximas décadas. Impulsado por la creciente demanda de Asia, la búsqueda de mayor seguridad en el abastecimiento y el rol del gas como combustible de transición, el mercado podría alcanzar una capacidad de 1.100 millones de toneladas anuales (MTPA) hacia 2050 , equivalente al 25% del consumo mundial de gas , frente al 13,5% registrado en 2023.

Así lo sostiene el último informe de la consultora Thunder Said Energy (TSE) , que además proyecta un fuerte incremento de las inversiones , con desembolsos que pasarán de un promedio de u$s25.000 millones anuales durante la última década a u$s60.000 millones por año entre 2026 y 2030 , reflejando el mayor ciclo de construcción de plantas de licuefacción de los últimos años.

La firma explica que la producción mundial de GNL alcanzó 430 millones de toneladas anuales en 2025 , con Estados Unidos concentrando el 26% del mercado, seguido por Qatar (19%) y Australia (18%) . En conjunto, esos tres países explican cerca de dos tercios de la oferta global.

Sin embargo, el crecimiento proyectado recién comienza. TSE estima que la demanda mundial crecerá a una tasa anual compuesta del 6% hasta alcanzar 760 MTPA en 2035 , lo que implica incorporar alrededor de 30 millones de toneladas adicionales cada año durante la próxima década.

Para la consultora, el cambio más importante respecto de años anteriores es que el mercado dejó atrás la lógica basada exclusivamente en el precio para priorizar la seguridad del suministro .

Los suministros mundiales de GNL alcanzaron los 430 millones de toneladas anuales en 2025, cayeron por debajo de los 400 millones de toneladas anuales en 2026 por la guerra en Medio Oriente.

El estudio señala que las interrupciones registradas en los últimos años, sumadas al conflicto en el Golfo Pérsico durante 2026, que provocó la mayor disrupción del suministro de GNL registrada hasta el momento, modificaron la estrategia de los grandes compradores internacionales.

En ese contexto, Asia, Europa y Japón comenzaron a privilegiar contratos de largo plazo y una mayor diversificación geográfica de proveedores, reduciendo la dependencia de unos pocos países exportadores.

Como consecuencia, Thunder Said Energy observa un renovado interés por proyectos que hasta hace poco permanecían en segundo plano, entre ellos desarrollos en Mozambique, Tanzania, Papúa Nueva Guinea, Timor, Omán y Argentina, mercados que ganan atractivo como alternativas para fortalecer la seguridad energética mundial.

Estados Unidos seguirá liderando, pero aparecen nuevos protagonistas

El informe proyecta que Estados Unidos prácticamente duplicará su producción, pasando de casi 110 MTPA en 2025 a alrededor de 200 MTPA en 2030, consolidándose como el principal exportador mundial de GNL.

No obstante, advierte que ese crecimiento podría enfrentar un nuevo desafío: la desaceleración de la producción de petróleo no convencional reduciría la disponibilidad de gas asociado, obligando a desarrollar recursos de mayor costo. Según TSE, esa situación podría elevar el costo marginal del GNL mundial hasta u$s10 por millón de pies cúbicos (mcf).

Frente a ese escenario, la diversificación de proveedores comienza a adquirir un valor estratégico para los compradores internacionales, lo que abre oportunidades para nuevos proyectos fuera de Norteamérica y Medio Oriente.

La economía del GNL: el gas explica la mitad de los costos

El informe también analiza la rentabilidad de los proyectos de licuefacción. Según TSE, una nueva planta con un costo de inversión de u$s900 por tonelada anual de capacidad necesita un margen de licuefacción cercano a u$s4 por mcf para obtener una tasa interna de retorno (TIR) del 10%.

El principal determinante económico continúa siendo el precio del gas de alimentación, que representa aproximadamente el 50% del costo total del GNL puesto a bordo del buque. En segundo lugar aparecen los costos de capital, responsables de alrededor del 30% de la estructura económica del proyecto.

Los costos operativos, en tanto, rondan u$s1 por mcf, incluyendo mantenimiento, consumo energético y mano de obra, aunque pueden incrementarse en instalaciones de menor escala.

Una oportunidad para Argentina

Aunque el informe tiene un alcance global, Argentina aparece entre los países que podrían beneficiarse del nuevo ciclo inversor. La búsqueda de proveedores alternativos, la mayor demanda de contratos estables y el crecimiento previsto del comercio mundial de GNL vuelven a colocar al país entre los proyectos con potencial para incorporarse a la próxima ola de oferta internacional.

Argentina LNG, liderado por YPF junto con un consorcio de empresas nacionales e internacionales, contempla distintas fases de licuefacción sobre la costa atlántica de Río Negro, con el objetivo de monetizar el gas de Vaca Muerta para abastecer mercados de Asia, Europa y América Latina.

La primera etapa prevé la utilización del buque Hilli Episeyo, con capacidad para producir 2,45 millones de toneladas anuales (MTPA) desde 2027. A ello se sumará el Southern Energy FLNG, impulsado por Pan American Energy, Golar LNG, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y GPC, que incorporará inicialmente el buque MK II (3,5 MTPA) y posteriormente el MK III (3,5 MTPA), elevando la capacidad conjunta a 7 MTPA hacia fines de la década.

Paralelamente, YPF avanza junto a la italiana Eni y la emiratí ADNOC en un proyecto de gran escala que contempla instalaciones modulares capaces de alcanzar alrededor de 28 MTPA en sucesivas etapas durante la década de 2030. En conjunto, los proyectos podrían convertir al país en uno de los nuevos polos exportadores de GNL del hemisferio sur, con inversiones de varias decenas de miles de millones de dólares y exportaciones potenciales superiores a los u$s15.000 millones anuales cuando el sistema opere a plena capacidad.

Para Thunder Said Energy, el mercado ingresó en una etapa diferente a la de la última década. Si antes predominaba la volatilidad y la cautela para firmar contratos de largo plazo, hoy los consumidores priorizan estabilidad, diversificación y seguridad energética. Bajo ese nuevo paradigma, la consultora recalcó que el auge de inversiones en infraestructura de licuefacción continuará durante los próximos años y consolidará al GNL como uno de los pilares de la transición energética global.