Lionel Messi frente a Lamine Yamal, el duelo entre el rey del fútbol y el heredero al trono + Agregar ámbito en









Ambos jugadores salieron de la cantera del Barcelona, pero en épocas distintas; el astro argentino de 39 años busca su segundo título en la Copa del Mundo, mientras que el español va por su primera final.

Lionel Messi y Lamine Yamal, las figuras de Argentina y España en el Mundial 2026.

La final entre la Selección argentina y España del Mundial 2026 tendrá un duelo aparte. La rivalidad entre Lionel Messi y Lamine Yamal, que se viene generando en los últimos días, es en parte por las similitud que hay entre ambos futbolistas y los diferentes momentos en que se encuentran sus carreras: uno va por su tercera —¿y última final? — y el otro disputará la primera en su carrera.

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Cabe recalcar que ambos jugadores salieron de las juveniles del Barcelona, hecho que los relaciona indudablemente de forma directa. Cuando apareció Messi, allá por el 2004, los españoles se quedaron boquiabiertos por su rendimiento individual y por las cosas que podía lograr en el campo de juego. Y algo parecido sucedió con el español, que debutó a los 15 años en 2023, llamando la atención de sus rivales por cómo los dejaba desparramados por el césped.

Messi contra Lamine Yamal, las figuras de la final. Cómo llega cada uno a la final Lionel Messi viene en un Mundial espectacular. En lo que va de la cita ya aportó ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos, teniendo una participación directa en goles cada 51 minutos. Además, fue la figura en cinco encuentros, siendo el que más consiguió ese trofeo en lo que va del certamen a sus 39 años.

Lamine Yamal, por su parte, no llegó de la mejor forma a la cita en Norteamérica por un problema muscular que sufrió a lo largo de la temporada y su técnico, Luis De La Fuente, ya sabía que no estaba al 100%. Aún así, el joven de 19 años jugó todos los partidos —el primero entrando desde el banco— y tan solo pudo sumar un gol, que fue en la goleada por 4 a 0 ante Arabia Saudita por la fase de grupos.

Las zurdas que brillarán el domingo. Si bien el jugador del Barcelona tiene bastantes récords de precocidad, el del Inter Miami escaló en la cima de los más importantes de la historia. En lo que va del Mundial 2026 ya se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo, con 21 tantos; es el máximo asistidor de la competición, con 13 contribuciones; es el jugador con más presencias en la historia, al aparecer en 33 oportunidades –sumará una más el domingo–; y antes de llegar hasta esta instancia final, ya se había transformado en uno de los tres jugadores en disputar 6 Copas del Mundo.

Messi y la posibilidad del Balón de Oro Ante todos estos récords que están dejando al mundo boquiabierto, el argentino corre en la primera posición para llevarse el Balón de Oro que entrega la revista France Football. Este no es un dato menor, sino que además de transformarse en el único jugador con nueve condecoraciones como esta, será el primer jugador fuera de Europa en conseguir uno, luego de que se haya abierto la candidatura para todos los continentes en 2007. Messi en el Inter Miami. @Inter Miami FC Si bien Messi ganó su octavo Balón de Oro estando en el Inter Miami, en 2023, toda la temporada la disputó en el París Saint-Germain, por lo que su campaña en Estados Unidos no fue tenida en cuenta. En cambio, esta vez sí contará su desempeño con el club de la MLS.