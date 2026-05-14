Llega Sudamérica Salvaje Fest 2026, la naturaleza en el centro de la conversación

La primera edición del festival se realizará el 3 y 4 de junio en el Teatro del Globo, con una programación que une referentes globales y miradas argentinas a través del cine, las conferencias y experiencias vinculadas con la conservación.

Sudamérica Salvaje Fest 2026 nace para poner a la naturaleza en el centro de la conversación. Su primera edición será una invitación a reconectar con el mundo natural desde una experiencia cultural y colectiva, pensada para públicos amplios y no sólo para especialistas en conservación.

El festival se realizará los días 3 y 4 de junio en el Teatro del Globo, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1155, Ciudad de Buenos Aires . Bajo la premisa “Conocer para conservar”, la propuesta reunirá cine internacional, documentales argentinos, conferencias y experiencias que invitan a explorar, aprender y sentirse parte.

Esta primera edición reúne 15 años de experiencia en la organización de festivales ligados a la aventura y la naturaleza, junto con el trabajo articulado con productoras, especialistas y organizaciones de conservación. Sudamérica Salvaje Fest llega para quedarse como una nueva cita cultural, con la naturaleza como protagonista de una experiencia compartida. En esta primera edición cuenta con el apoyo de Aves Argentinas, JUMARA, Sin Azul No Hay Verde, Parley Argentina y ReforestArg.

La programación abrirá el miércoles 3 de junio con la llegada por primera vez a Buenos Aires del Ocean Film Festival World Tour , una propuesta cinematográfica internacional que reúne historias atravesadas por el mar y la vida marina. Desde las 20 hs, se proyectarán los films “TAINÁ”, “A Dragon’s Dance”, “The Raftsmen (tour edit)”, “The Kelp Collector”, “Antártida: Dominio Uno” y “Stone Biter: Saving the Arctic Sea Forests”.

Ese mismo día, desde las 18 hs, se desarrollará la conferencia “Ciencia y conservación: Tiburones del Mar Argentino”, a cargo de Patagonia Azul - Rewilding Argentina, con foco en el marcado satelital de tiburones, el seguimiento de especies, la pesca incidental y las amenazas que enfrentan estos animales.

Luego, de 18:30 a 19:15 hs, tendrá lugar el “Debate central: problemáticas y soluciones en el Mar Argentino”, impulsado por Sin Azul No Hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales. La conversación abordará temas como pesca de arrastre, Áreas Marinas Protegidas, transparencia pesquera y el rol de la sociedad civil.

El jueves 4 de junio, desde las 18 hs, la agenda de conferencias incluirá “Reserva El Puente Verde. El desafío de conservar la selva misionera”, a cargo de Andrés Bosso, coordinador del Programa NEA de Aves Argentinas. La charla presentará el trabajo en la península de Andresito, en pleno corazón de la selva misionera, donde la organización creó una reserva natural de 183 hectáreas clave para la conservación del Bosque Atlántico y para la conexión entre los Parques Nacionales Iguazú, en Argentina, y Do Iguaçu, en Brasil. Allí también se impulsa un proyecto para volver a traer al país al maracaná lomo rojo, una especie extinta a nivel nacional, y un vivero de especies nativas para restaurar la selva.

Luego a las 18.30 hs, tendrá lugar la conferencia “Depredadores tope: lo que gana la naturaleza cuando regresan”, a cargo del Dr. Emiliano Donadio, director científico de Fundación Rewilding Argentina. La charla abordará el rol ecológico de especies como yaguaretés y pumas, y compartirá resultados de investigaciones en curso en el Parque Nacional Iberá, Parque Nacional San Guillermo, Parque Nacional Monte León y Parque Patagonia.

La programación cinematográfica de este jueves 4 de junio, desde las 20 hs, pondrá el foco en la naturaleza, el cambio climático, los territorios y las comunidades. La selección de films incluirá el estreno oficial en Ciudad de Buenos Aires del reciente documental “Pescadores y guitarras”, y proyectos premiados en diversos festivales internacionales, entre ellos “Qotzuñi: People of the Lake” y “Sei, la ballena desconocida”, junto con “Proyecto Utopía: El Rabdomante”. Los realizadores de estos films estarán presentes para interactuar con la audiencia. La programación incluye también el film “El llanto del glaciar”, un proyecto colaborativo que mezcla música, danza y montañas para concientizar sobre el retroceso de los glaciares.

Cada función de cine tendrá una duración aproximada de dos horas y media, incluyendo un intermedio de 20 minutos con cerveza Corona de cortesía, pensado como un espacio de encuentro e intercambio para que realizadores, organizaciones, especialistas y público puedan conectar alrededor del cine, la naturaleza y las nuevas formas de mirar el mundo natural.

Además de las proyecciones y conferencias, Sudamérica Salvaje Fest busca trascender la sala con experiencias vinculadas a la acción ambiental. Entre ellas, una iniciativa junto a ReforestArg para llevar a cuatro personas a participar de una experiencia de restauración de bosques nativos en Cholila.

Las conferencias son gratuitas y requieren inscripción previa hasta agotar la capacidad de la sala.