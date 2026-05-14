El explosivo cruce entre Diego Milito y Ángel Di María tras la polémica eliminación de Racing: "No pueden ni dirigir su club"

Rosario Central eliminó a Racing en un partido marcado por las polémicas arbitrales y desató un fuerte ida y vuelta entre Milito y Di María.

La eliminación de Racing ante Rosario Central terminó con fuertes críticas contra el arbitraje y un cruce público inesperado.

Tras una noche caliente en el Gigante de Arroyito, la eliminación de Racing frente a Rosario Central derivó en una fuerte guerra verbal entre Diego Milito y Ángel Di María. Las polémicas arbitrales, las expulsiones y los reclamos de la Academia encendieron el clima después del partido y terminaron con un durísimo cruce público entre el presidente racinguista y el campeón del mundo.

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La derrota de Racing por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura, terminó envuelta en tensión, expulsiones y acusaciones contra el arbitraje de Darío Herrera y el VAR, encabezado por Pablo Dóvalo.

Después del partido, Milito explotó públicamente y dejó declaraciones muy duras contra el funcionamiento del fútbol argentino. “ Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron ”, aseguró el presidente de Racing.

El exdelantero también agregó: “ Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo, de decir ‘hasta cuándo’ ”.

Diego Milito habló de un “fútbol roto” tras las expulsiones de Maravilla Martínez y Marco Di Cesare.

La bronca de Racing estuvo directamente relacionada con las expulsiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Marco Di Cesare, que dejaron al equipo de Gustavo Costas con nueve jugadores durante el tiempo suplementario.

Expulsión Maravilla Martinez La expulsión de Maravilla Martínez tras la intervención del VAR desató la primera gran polémica de la noche en Arroyito. ESPN

La primera roja llegó a 15 minutos del final, cuando Maravilla Martínez golpeó en el rostro a Emanuel Coronel y fue expulsado tras la revisión del VAR por "conducta violenta". Más tarde, ya en el alargue, Di Cesare recibió la segunda amarilla después de una infracción sobre Enzo Copetti, decisión que generó fuertes protestas desde el banco académico.

Con el clima completamente caliente, Milito volvió a disparar contra el sistema arbitral. “El fútbol argentino está roto y no da para más”, lanzó con contundencia.

Expulsión di cesare Marco Di Cesare vio la segunda amarilla en el alargue y Racing terminó el partido con nueve jugadores. ESPN

Di María respondió con un duro mensaje en redes

Las declaraciones del presidente de Racing no tardaron en encontrar respuesta. Después de la clasificación de Rosario Central a semifinales, Ángel Di María utilizó sus redes sociales para defender al Canalla y cuestionar las críticas provenientes desde Avellaneda.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió el campeón del mundo en una historia de Instagram.

El futbolista rosarino también apuntó contra el tratamiento mediático de las polémicas arbitrales y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Antes se debatían tanto los penales, las tarjetas o los fallos? Caretas”.

di maria milito (1) Di María aseguró que “molesta que Central pelee todo” y apuntó contra las críticas hacia el club rosarino.

Di María profundizó su descargo con una fuerte crítica hacia el centralismo en el fútbol argentino. “El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más”, expresó.

Además, lanzó otra indirecta hacia los dirigentes que cuestionaron el arbitraje. “Muchos de los que quieren cambiar el fútbol no pueden ni dirigir su club”, disparó.

Un partido caliente y una clasificación llena de polémicas

El encuentro tuvo un desarrollo cargado de tensión desde el inicio hasta el final. Racing se había puesto en ventaja a los 41 minutos gracias a un gol de Matías Zaracho, en una acción revisada y convalidada por el VAR.

En el complemento, Gastón Ávila empató el partido de cabeza tras un tiro de esquina y llevó la definición al alargue. Allí apareció Enzo Copetti para marcar el 2 a 1 definitivo y sellar la clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura.

racing central (1) El partido dejó acusaciones cruzadas, tensión política y un nuevo debate sobre el arbitraje argentino.

Pese al enojo por la eliminación, Milito cerró sus declaraciones con un reconocimiento hacia el plantel académico. “Más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido”, afirmó.

“Estoy realmente orgulloso, se los dije a ellos”, concluyó el presidente de Racing.