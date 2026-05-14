Guía ANSES: cómo obtener la constancia de CUIL en pocos pasos

El Código Único de Identificación Laboral es un documento clave para realizar cualquier tipo de trámite. ANSES explicó cómo descargar la constancia gratis en unos minutos.

La constancia puede descargarse en pocos minutos y en cualquier horario desde la página web de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recordó que todas las personas pueden obtener su constancia de CUIL de manera rápida y sencilla a través de internet. El trámite es gratuito, no tiene vencimiento y puede hacerse desde cualquier dispositivo, ya sea computadora o celular, sin la necesidad de ir a una oficina presencial del organismo.

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El Código Único de Identificación Laboral, o mas conocido como CUIL, es uno de los datos más importantes y que se usan más frecuentemente a la hora de realizar cualquier tipo de trámite en el país. Se puede usar para registrar los aportes jubilatorios, para el ámbito laboral, para cobrar cualquier tipo de asignación, jubilaciones o pensiones. También es clave para realizar el DNI, gestionar la licencia de conducir, realizar operaciones bancarias y trámites administrativos.

Desde el organismo explicaron que la constancia puede presentarse en entidades públicas, bancos, obras sociales o centros de salud y aclararon que no necesita firma, ni sello del personal de ANSES para tener validez.

El CUIL funciona como un número de identificación personal dentro del sistema laboral y previsional argentino. Está compuesto por dos dígitos al inicio, el número de DNI y un dígito verificador final.

Este código permite identificar a cada trabajador o beneficiario dentro de los registros de la seguridad social. Gracias a este sistema, ANSES puede registrar aportes jubilatorios, historial laboral y pagos de diferentes programas sociales.

El CUIL es indispensable para realizar múltiples trámites. Entre los principales usos se encuentran:

cobrar asignaciones familiares

acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH)

tramitar jubilaciones y pensiones

registrarse en un empleo formal

abrir cuentas bancarias

solicitar créditos o préstamos

realizar trámites en obras sociales y centros médicos

gestionar becas y programas estatales

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, explicaron que este número se genera automáticamente con el primer Documento Nacional de Identidad (DNI). En el caso de no tenerlo, lo que se tiene que hacer en este tipo de situaciones, es ir a cualquiera de las oficinas de ANSES con el último ejemplar original del documento y realalizar el trámite. No se requiere de turno previo.

Además, el organismo recordó que el CUIL no cambia aunque la persona modifique su situación laboral, cambie de empleo o directamente se jubile.

ANSES computadora

Mi ANSES: cómo obtener la constancia de CUIL

Obtener la constancia de CUIL, es muy sencillo y puede descargarse directamente desde la página web oficial de ANSES en cuestión de minutos. Una gran ventaja del sistema online es que evita tener que ir presencialmente a una oficina y permite obtener el documento en cualquier horario del día.

El documento se obtiene en formato digital y se puede guardar en el celular, en la computadora o directamente imprimirlo y tenerlo a mano para cualquier trámite futuro. El paso a paso para realizar el procedimiento son los siguientes:

ingresar al sitio oficial de ANSES

buscar la sección “Constancia de CUIL”

completar los datos personales solicitados

validar la identidad mediante el sistema de seguridad

descargar el archivo en formato PDF

La constancia se emite automáticamente y puede utilizarse de inmediato. ANSES aclaró que el documento no tiene ningún tipo de costo y tampoco fecha de vencimiento.

Es de suma importancia tenerlo, ya que muchas empresas y organismos solicitan este comprobante para validar datos personales o iniciar trámites laborales y administrativos. Por eso, contar con la constancia descargada puede facilitar distintos procesos cotidianos.