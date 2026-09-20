Las exportaciones pesqueras saltaron 23% y alcanzaron u$s1.677 millones: qué productos impulsaron el crecimiento

El sector despachó 414.252 toneladas entre enero y agosto, un 10,2% más que un año atrás. El langostino mostró el mayor crecimiento, mientras China se mantuvo como principal comprador.

Las exportaciones pesqueras argentinas registraron un fuerte crecimiento durante los primeros ocho meses de 2026, impulsadas por un mayor volumen de ventas y mejores precios internacionales para algunos de los principales productos del sector.

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Según un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), elaborado sobre la base de datos del Indec, entre enero y agosto las ventas al exterior alcanzaron los u$s1.677 millones, un 23,4% más que en el mismo período de 2025 .

El crecimiento en cantidades fue menor: se exportaron 414.252 toneladas , lo que representó un incremento interanual del 10,2% . La diferencia entre la evolución del volumen y de la facturación respondió principalmente a la mejora de los precios internacionales de varios productos y a cambios en la composición de las exportaciones.

El desempeño se produjo, además, en un contexto de expansión de las exportaciones argentinas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, que sumaron u$s38.686 millones durante el período, con una mejora del 14,5%. Dentro de ese universo, la pesca representó el 4,3% y creció a un ritmo superior al promedio.

Aunque el calamar Illex continuó siendo el principal producto pesquero por valor exportado, con cerca de u$s480 millones , sus ventas retrocedieron frente al año pasado: cayeron 9,3% en valor y 7,8% en volumen. El precio promedio se ubicó en u$s2.783 por tonelada.

El mayor salto, en cambio, estuvo en el langostino entero. Las exportaciones crecieron 258,3% en valor, hasta alcanzar los u$s368,7 millones, mientras que el volumen aumentó 205,1%.

El precio promedio fue de u$s6.919 por tonelada, un 17,4% superior al registrado un año atrás. España se consolidó como el principal mercado para el producto: las cantidades enviadas a ese destino aumentaron 279,9% y el precio promedio avanzó 19%.

Las colas de langostino también registraron una mejora, con un crecimiento del 19,4% en valor y del 11,1% en volumen. En tanto, las exportaciones de filet de merluza aumentaron 19,6% en valor y 9,3% en cantidades.

Los langostinos fueron el producto más destacado

China, el principal comprador

Asia fue el principal destino regional de la pesca argentina durante los primeros ocho meses del año, con exportaciones por u$s689 millones, seguida por Europa, con u$s593 millones. Más atrás quedaron América del Sur, con u$s130 millones, y América del Norte, con u$s123 millones.

Por países, China se mantuvo como el principal comprador, con operaciones por u$s455 millones, equivalentes al 27,2% del total exportado por el sector. Las ventas al gigante asiático aumentaron 8,4% respecto de 2025 y el país continuó siendo el principal destino del calamar Illex.

La actividad de las flotas extranjeras

El crecimiento de las exportaciones argentinas convive con la presencia de flotas extranjeras en aguas adyacentes al Mar Argentino y con la explotación de recursos pesqueros en torno a las Islas Malvinas bajo licencias otorgadas por la administración isleña, que la Argentina no reconoce.

Alrededor de 500 buques extranjeros, en su mayoría chinos, operan en la denominada “Milla 201”, fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina. A esto se suma la actividad en torno a Malvinas.

Según datos citados por Revista Puerto, durante 2025 la administración isleña otorgó 201 licencias de pesca a buques de Taiwán, Corea del Sur, Vanuatu, España, Reino Unido y del propio registro isleño.

El calamar Illex —que también encabeza las exportaciones pesqueras argentinas— es capturado en esa zona principalmente por buques poteros de Taiwán y Corea del Sur. Durante 2025 recibieron 76 y 29 licencias, respectivamente.

La publicación especializada aclaró, además, que desde hace al menos 15 años no operan en torno a Malvinas buques con pabellón de la República Popular China.

Durante el año pasado, la administración isleña informó 204.040 toneladas capturadas y una recaudación de 36 millones de libras esterlinas —unos u$s47,7 millones— por la emisión de licencias pesqueras.

A partir de esas capturas y utilizando precios de exportación argentinos, Revista Puerto estimó un valor FOB potencial cercano a u$s588 millones en 2025, equivalente al 28,1% de los u$s2.091 millones exportados por todo el sector pesquero y acuícola argentino durante ese año. La propia publicación advirtió, sin embargo, sobre las limitaciones de la información disponible para realizar esa estimación.

La pesca también sumó empleo

El crecimiento exportador tuvo además un correlato en el empleo. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la pesca fue el sector con mejor desempeño relativo en materia de empleo privado formal desde noviembre de 2023, con un crecimiento del 7,4%.

En términos absolutos, el aumento representó 965 puestos de trabajo adicionales. La pesca se ubicó así entre las pocas actividades que lograron incrementar el empleo privado formal durante el período, junto con el agro y la enseñanza.

De esta manera, el sector pesquero transita 2026 con una fuerte mejora de sus exportaciones, impulsada especialmente por el desempeño del langostino y por mayores precios en distintos productos, mientras persiste la discusión sobre la explotación de los recursos pesqueros por parte de flotas extranjeras en el Atlántico Sur.