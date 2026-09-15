En el Presupuesto 2027, el Gobierno prevé exportaciones por u$s135.000 millones, pero menor superávit ante un salto importador + Agregar ámbito en









Para el último año de mandato se espera un incremento del 7,3% en las ventas externas de bienes y servicios, y del 9,8% en las compras. El saldo giraría en torno a los u$s15.000 millones, según el oficialismo.

El Gobierno prevé que exportaciones e importaciones alcancen nuevos récords en 2027, aunque estima un menor superávit comercial.

El gobierno de Javier Milei estima que, tanto las exportaciones como las importaciones, marcarán nuevos récords en 2027, de acuerdo con los números que anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, a la Mesa Política de cara a la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto del último año de mandato. Sin embargo, se prevé un menor superávit comercial que en 2026, debido a un mayor avance en las compras que en las ventas.

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En concreto, Caputo pronosticó exportaciones de bienes y servicios por u$s133.984 millones e importaciones por u$s118.424 millones. Esto implicaría crecimientos anuales aproximados del 7,3% y del 9,8%, respectivamente, en función de las propios cálculos oficiales para este año.

Como consecuencia, el saldo comercial esperado por el Poder Ejecutivo para 2027 es de u$s15.560 millones, mientras que para 2026 la cifra es de u$s16.951 millones. Estos números dan por sentado que la actividad económica tendrá una gran performance; en efecto la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) es de 4%, un aumento que luce optimista si se contempla la situación actual de la economía, con muchos sectores en caída libre, baja creación de empleo, consumo masivo planchado y poco dinamismo en el crédito al sector privado.

En paralelo, se espera que los envíos al exterior sigan siendo el motor de la actividad, tal como lo vienen siendo desde que Milei asumió la presidencia. Esto sí parece más factible, dado que Vaca Muerta todavía no ha alcanzado su pico de producción, que la minería sigue en franca expansión y que hay potencial en otras actividades con inserción exportadora.

"Hay proyecciones ambiciosas o difícil de alcanzar como el crecimiento del consumo privado en torno al 3,4% viniendo de un 3,1% con poco sustento, así como el crecimiento del PBI del 4% y el de las importaciones de bienes, de un 8,2%", expresó el economista Federico Glustein en relación a los presentado esta jornada por Caputo.

El mercado espera un superávit comercial de bienes superior a u$s20.000 millones en 2026 Vale recordar que, para el segmento de bienes, existe cierto consenso de que el superávit comercial superará los u$s20.000 millones en 2026. "Aun con una estacionalidad menos marcada porque las exportaciones de combustibles van ganando participación, con el segundo semestre comienza la etapa más desafiante del año. Las exportaciones del agro deberían moderar su dinamismo. Con todo, proyectamos exportaciones en valores cercanos a los u$s100.000 millones. En cuanto a las importaciones, mientras la actividad no muestre una recuperación significativa, es esperable que se mantengan en niveles mensuales similares a los observados recientemente", dijo LCG en un reciente informe. Por su parte, Abeceb sostuvo: "El escenario para el resto del año mantiene un sesgo favorable, aunque con matices. Por el lado de las importaciones, la debilidad industrial y de la inversión mantiene contenidas las compras de bienes de capital, aunque una eventual recuperación de la actividad en el segundo semestre podría reactivar parcialmente ese componente. Con estos elementos, el superávit comercial anual podría ubicarse por encima de los u$s20.000 millones, casi el doble del resultado de 2025 (u$s11.320 millones)".