Plazo fijo, con tasas por el piso: así operan los principales bancos hoy, miércoles 10 de diciembre 2025

Qué tasas ofrecen los bancos más relevantes para plazos fijos online a 30 días y qué conviene revisar antes de lanzar tu ahorro.

Cuáles son las tasas de interés para invertir hoy

Este miércoles 10 de diciembre, ahorrar en un plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan resguardar sus pesos. Sin embargo, las tasas ya no son uniformes, varían bastante según el banco y, a veces, según seas cliente o no. Por eso conviene chequear qué ofrece cada entidad antes de invertir el dinero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente un comparador con las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos online a 30 días, una herramienta que permite comparar las opciones para elegir la mejor, según los objetivos propuestos.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 10 de diciembre Según el listado vigente del BCRA, para depósitos a 30 días vía online, estas son algunas de las TNA que ofrecen los principales bancos del país este miércoles 10 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 24,5%

BBVA : 21%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

ICBC : 24%

Banco Credicoop : 23%

Banco Macro : 23%

Banco Ciudad: 22% inversiones plazo fijo Depositphotos

