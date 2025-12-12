Plazo fijo con tasas por debajo del 25% :así operan los principales bancos hoy, viernes 12 de diciembre 2025 + Seguir en









Cómo rinden los depósitos a plazo fijo en pesos en varios bancos del país, con tasas que se mantienen por debajo del 25%.

Cómo los bancos están pagando por plazos fijos en pesos a 30 días es un dato que muchos ahorristas consultan antes de decidir dónde colocar sus pesos. La coyuntura económica argentina está movida y las tasas reflejan ese contexto particular, con retornos que, en varios casos, quedan por debajo del 25% nominal anual.

Para quienes siguen de cerca estas cifras, no es tan raro ver este tipo de números después de varios ajustes que las entidades hicieron durante el año. Estos movimientos se vinculan a la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que bajó sus tasas de referencia a lo largo de 2025 y orientó al mercado hacia rendimientos más moderados.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 12 de diciembre Consultando los datos que las entidades reportan al BCRA, se observa que las Tasas Nominales Anuales (TNA) de los plazos fijos tradicionales a 30 días para clientes rondan en muchos casos por debajo del 25% este viernes 12 de diciembre. Aquí los registros de los principales bancos del país:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

BBVA : 21%

Banco Santander : 21%

Banco Galicia : 21%

ICBC : 24%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

Banco Credicoop : 23%

Banco Macro : 23%

Banco Ciudad: 22%

