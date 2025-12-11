SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de diciembre 2025 - 11:08

¿Rinde el plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, jueves 11 de diciembre 2025

Los porcentajes de las Tasas Nominales Anuales no superan el 25% y los argentinos empiezan a alejarse de esta opción.

Muchos argentinos vuelven a preguntarse si el tradicional plazo fijo sigue siendo una alternativa atractiva para guardar pesos. Este instrumento, históricamente visto como un refugio conservador, deviene en un punto de comparación constante entre entidades financieras.

Aunque en los últimos meses las tasas nominales tuvieron movimientos, desde noviembre los porcentajes no paran de bajar. Este jueves 11 de diciembre, ninguna entidad bancaria ofrece una ganancia superior al 25%.

Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 11 de diciembre

Según datos actualizados provistos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de su comparador de tasas para plazos fijos a 30 días, el rendimiento que realmente cobra un ahorrista puede variar bastante entre entidad y entidad. Las cifras que siguen a continuación reflejan la Tasa Nominal Anual (TNA) de este 11 de diciembre:

  • Banco de la Nación Argentina: 22,5%
  • BBVA: 21%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Galicia: 21%
  • ICBC: 24%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%
  • Banco Macro: 23%
  • Banco Credicoop: 23%
  • Banco Ciudad: 22%
Las tasas del plazo fijo no superan el 25% en ninguna de las entidades bancarias.

