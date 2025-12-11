Plazo fijo: tras el nuevo desplome de tasas, cuánto rinden $500.000 a 30 días + Seguir en









La caída de los rendimientos bancarios altera las estrategias de quienes buscan resguardar su plata de manera segura.

El Plazo Fijo es una gran opción para ahorrar en pesos.

Ahorrar en plazo fijo sigue siendo una opción muy buscada entre quienes quieren cuidar su plata sin asumir un riesgo. Sin embargo, con la caída de las tazas, las entidades ya no ofrecen los mismos porcentajes y cada una maneja sus propios valores para las inversiones.

Debido a la variación que hay entre los bancos, es importante revisar las propuestas antes de decidir. En especial, porque las plataformas digitales suelen pagar más que las operaciones presenciales, algo que influye en el resultado final del plazo establecido.

plazo fijo inversiones Depositphotos Las tasas informadas por los principales bancos El Banco Central publica cada día un comparador que reúne las TNA vigentes para depósitos online a 30 días. Esa referencia permite ver y analizar qué nivel ofrece cada institución y cuál se ajusta mejor al objetivo de cada uno.

Según los datos actualizados, algunas de las tasas nominales anuales para plazos fijos digitales son las siguientes:

Banco Nación: 24,5%

24,5% ICBC: 24%

24% Banco Provincia: 23%

23% Banco Credicoop: 23%

23% Banco Macro: 23%

23% Banco Ciudad: 22%

22% BBVA: 21%

21% Banco Santander: 21%

21% Banco Galicia: 21% Cuánto rinde un plazo fijo de $500.000 a 30 días Para evaluar el impacto de la baja de tasas, se puede tomar como referencia el calculo de cuánto queda después de un mes con una inversión de $500.000.

Según las cifras comparativas para operaciones presenciales y electrónicas, si invertís $500.000 a 30 días te vas a llevar: Plazo fijo en sucursal Capital: $500.000

Interés generado: $8.424,66

Monto final: $508.424,66

TNA: 20,50%

TEA: 22,54% Plazo fijo online Capital: $500.000

Interés generado: $9.246,58

Monto final: $509.246,58

TNA: 22,50%

TEA: 24,98% Las operaciones digitales ofrecen un rendimiento algo más alto que las presenciales, a pesar de estar atravesando un contexto de tasas muy bajas.

