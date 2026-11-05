Pymes: exigen explicaciones a Luis Caputo por las medidas de alivio fiscal y financiero

Una diputada presentó un pedido de informes con 30 requerimientos sobre la suspensión de embargos de ARCA, los planes de pago y los créditos anunciados para la industria.

Exigen precisiones sobre la suspensión de embargos, planes de pago y créditos anunciados por Luis Caputo.

La diputada nacional Roxana Monzón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para exigir explicaciones sobre el alcance de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo , ante la Unión Industrial Argentina (UIA) . La iniciativa incluye 30 requerimientos de información sobre los mecanismos de alivio fiscal y financiero destinados a las pequeñas y medianas empresas, en medio de las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

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El proyecto apunta a conocer los detalles de la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 , el plan de pagos de 18 cuotas, la utilización de saldos a favor de exportadores y los créditos anunciados para la industria automotriz. La legisladora cuestionó que las medidas se presenten sin precisiones sobre su implementación, los sectores alcanzados y las condiciones para acceder a los beneficios.

“El Gobierno anuncia alivio después de asfixiar a las pymes. Suspender un embargo no recupera las ventas, no baja las tasas y no devuelve los puestos de trabajo perdidos”, sostuvo Monzón.

La iniciativa busca que el Gobierno detalle cuándo entrarán en vigencia las medidas, qué empresas podrán acceder y qué sucederá con las deudas y los intereses acumulados . Monzón advirtió que la suspensión temporal de los embargos podría postergar las dificultades financieras sin resolverlas de fondo.

La diputada Roxana Monzón presentó un pedido de informes sobre medidas de alivio fiscal y financiero.

“Si en mayo de 2027 vuelve una ola de embargos, esto no es una solución: es patear la crisis para adelante”, señaló la diputada.

El pedido de informes también reclama conocer cuántas empresas serán beneficiadas, cuántos puestos de trabajo están en riesgo y por qué se prioriza el financiamiento de un sector específico, mientras miles de industrias, comercios y economías regionales enfrentan dificultades para sostener su actividad.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto refiere a la propuesta de eliminar el impuesto de sellos. La legisladora pidió explicaciones sobre sus posibles efectos en los recursos provinciales y sobre las condiciones que el Gobierno nacional podría establecer para compensar esos ingresos, en función de la adhesión a los regímenes impulsados por la administración libertaria.

“No hay recuperación económica posible con las fábricas paradas, los comercios vacíos y las familias endeudadas. No alcanza con que cierren los números si cierran las pymes”, afirmó Monzón.

La diputada concluyó que el sector necesita respuestas concretas, transparencia y políticas orientadas a sostener la producción y el empleo, y cuestionó que los anuncios oficiales no estén acompañados por medidas que garanticen la continuidad de las empresas.

“Las pymes no necesitan otra conferencia de anuncios: necesitan poder seguir abiertas”, sostuvo.