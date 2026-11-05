Gustavo Puccini, ministro de producción de Santa Fe: "El RIGI no llegará a las pymes si las provincias no acercan las puntas"

En diálogo con Ámbito, el funcionario aseguró que la provincia tiene "fierros, cerebro, innovación y capacidad de gestión" para insertarse en los mega proyectos del RIGI. Destacó convenios estratégicos con San Juan y Neuquén.

El debate sobre los encadenamientos entre los proyectos del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el resto del entramado productivo local no genera demasiado consenso entre funcionarios, economistas y empresarios. Mientras desde el Gobierno aseguran que el 82% de las compras del programa son a proveedores locales , referentes de distinta orientación política, desde Alfonso Prat Gay hasta Paula Español , fueron críticos respecto de la poca inclusión de las pymes en los proyectos y de los bajos requisitos de compre local.

Más allá del relato oficial, en Casa Rosada parecen estar acusando recibo de la necesidad imperante de que estas inversiones —concentradas en los rubros de energía y minería, pero también con presencia de algunas actividades industriales, como la automotriz (Toyota) o la siderúrgica (SIDERSA)— incentiven la generación de empleo fronteras adentro y una mayor producción en actividades que hoy se encuentran afectadas por la débil demanda interna. En ese sentido, la semana pasada llevó a cabo una primera Ronda de Negocios en Rosario , con el objetivo de realizar un "match" entre los mega proyectos y las 2.500 pymes que se inscribieron en el evento.

En ese marco, Ámbito tuvo la oportunidad de dialogar con el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini , quien destacó el potencial de las empresas santafesinas para insertarse en estas cadena de valor. Además, el funcionario sostuvo que las provincias tienen que tener una política activa para "acercar las puntas" y que las inversiones del RIGI lleguen a las pymes .

Gustavo Puccini: Santa Fe puede aportar capacidad industrial, logística de escala y talento humano. Primero, ofrecemos la potencia de nuestras más de 6.400 industrias y el "know-how" de 70 años de desarrollo metalmecánico. Así como el agro desarrolló en nuestra provincia una de las industrias más competitivas del mundo, hoy nuestras empresas están "remasterizando" esa capacidad para abastecer a la minería y a Vaca Muerta. No vamos a improvisar: a través de nuestra Mesa de Gas, Petróleo y Minería ya tenemos más de 500 empresas de 72 localidades listas para proveer desde ingeniería pesada hasta software y servicios logísticos .

Y esto no es una promesa a futuro, sino que ya está pasando. Tenemos casos concretos como el de la empresa RAFA, un referente con vasta experiencia en ingeniería, fabricación y montajes industriales de alta complejidad. Ellos integran hoy el consorcio adjudicatario junto a las firmas PowerChina y Beijing Chengdong para construir el campamento Batidero, que es la "ciudad modular" del megaproyecto Vicuña. A esto le sumamos nuestra infraestructura federal. No somos solo una vía de paso, somos el hub logístico natural: tenemos 28 puertos y aeropuertos internacionales para ser la puerta de entrada de los insumos que estos proyectos necesitan, y la salida natural para exportar el cobre y el litio argentino al mundo.

En Vaca muerta tenemos Grupo Comat, una empresa metalúrgica de alta tecnología que se destaca en el sector energético por la fabricación, reparación y reacondicionamiento de trépanos petroleros, consolidándose como un eslabón clave en la cadena de valor de Halliburton. La energía demanda fierros, pero también cerebro, innovación y capacidad de gestión. Santa Fe lo tiene.

P.: Caputo afirma que el 82% de las compras del RIGI son a proveedores locales, pero a la vez se ven datos como los de ADIMRA donde la producción metalúrgica para petróleo y gas cae. ¿Considera que los requisitos en el diseño del RIGI son favorables para la inserción de empresas nacionales?

G.P.: El diseño del RIGI marca una pauta y un marco jurídico, pero nosotros estamos convencidos de que el desarrollo no llega por inercia. Si el Estado provincial se queda cruzado de brazos esperando que los beneficios del RIGI lleguen solos a las pymes, las inversiones van a pasar de largo o se van a resolver con proveedores del exterior.

Para que ese porcentaje de compras locales sea una realidad palpable, hay que acercar las dos puntas. Por eso firmamos convenios estratégicos con Neuquén y San Juan: para generar un marco institucional ordenado que le dé respaldo político y comercial a nuestras empresas, y donde se canalicen de forma directa las necesidades de unos y otros. Esta Ronda de Negocios que vimos en Rosario es también fruto de ese trabajo previo de integración.

Muchas veces una pyme tiene la calidad técnica para ser proveedora, pero choca con trabas burocráticas, falta de homologación o no tiene la espalda financiera para asumir un contrato a gran escala. Lo que hicimos fue derribar esas barreras: sentamos a la operadora minera cara a cara con el fabricante local, y en la misma mesa pusimos al INTI para ayudar con las normas técnicas y a los bancos para dar el financiamiento. El RIGI es la herramienta, pero la defensa de la industria nacional se hace en el territorio.

P.: ¿La disparidad sectorial que hay a nivel nacional se replica en Santa Fe? ¿Qué medidas aplica la provincia para tratar de paliar los problemas de empleo derivados del perfil de crecimiento nacional?

G.P.: Vivimos un momento donde los grandes vectores orientados a la exportación traccionan, pero los sectores que dependen del mercado interno están golpeados. Ante esto, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro aplica una gestión de dos frentes. Por un lado, somos proactivos para enganchar a nuestra provincia en los sectores que van a crecer, pero sin descuidar nuestro entramado productivo.

Medidas integrales como la Ley Tributaria, que abarcó a todos los eslabones de la cadena productiva, nos permitió impulsar beneficios que ya descontaron en conjunto $56.913 millones del impuesto sobre los Ingresos Brutos para empresas y comercios. Frente al escenario que atraviesa el mercado laboral, permitió crear casi 9.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, el financiamiento es fundamental. Somos sumamente proactivos para enganchar a nuestra provincia en los sectores que van a crecer (como hacemos hoy con la energía y la minería) para generar nuevas cadenas de valor. Pero no descuidamos a nadie. Para los sectores golpeados, estamos inyectando herramientas concretas para sostener el empleo: lanzamos el programa Santa Fe Activa con más de $300.000 millones en financiamiento a tasas subsidiadas para capital de trabajo e inversión, y organizamos rondas de negocios de comercio interior para mover el mercado local.