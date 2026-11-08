Conmoción y tiroteo en Cracovia: seis muertos, 16 heridos y otros tres cadáveres hallados en la casa del atacante

Un joven de 24 años abrió fuego contra transeúntes en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. La Policía encontró otros tres cuerpos en su vivienda: eran sus padres y su hermana.

Un joven de 24 años abrió fuego contra transeúntes en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. La Policía encontró otros tres cuerpos en su vivienda: eran sus padres y su hermana.

Un hombre de 24 años abrió fuego contra transeúntes en la plaza del Mercado de Cracovia , uno de los principales puntos turísticos de Polonia. El ataque dejó seis víctimas fatales y 16 heridos. El sospechoso fue detenido tras un enfrentamiento con la Policía y permanece internado en estado crítico. Además, los investigadores encontraron otros tres cuerpos en su vivienda.

El episodio ocurrió el sábado por la tarde, cuando el agresor irrumpió con un automóvil en la plaza Mayor de Cracovia y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. Testigos describieron escenas de pánico, mientras efectivos policiales, ambulancias y equipos de emergencia desplegaban un amplio operativo en el centro histórico de la ciudad.

Las autoridades identificaron al presunto atacante como un ciudadano polaco de 24 años. Después de abrir fuego, escapó en su vehículo y protagonizó un enfrentamiento armado con los agentes, que respondieron a los disparos y lograron reducirlo. El hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde permanecía en estado crítico. Dos policías también sufrieron heridas de gravedad durante el operativo.

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación por un posible delito de terrorismo. El ministro del Interior, Marcin Kierwiski, señaló que el sospechoso tenía ideas radicales y estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha. Sin embargo, las autoridades todavía buscan establecer el móvil del ataque y reconstruir las circunstancias que lo rodearon.

El joven no tenía antecedentes penales ni figuraba en los registros policiales, aunque contaba con una licencia para portar armas. En el lugar se recuperaron varias armas de fuego y municiones. La investigación también busca determinar si existió algún tipo de planificación previa o motivación ideológica detrás de la agresión.

Hallaron muertos a los padres y la hermana del atacante

La investigación sumó un nuevo capítulo cuando la Policía encontró otros tres cuerpos en la vivienda del presunto agresor. Se trata de su padre, de 53 años; su madre, de 52; y su hermana, de 21. Los investigadores confirmaron que las víctimas presentaban heridas de bala, aunque todavía trabajan para determinar las circunstancias y el momento en que fueron asesinadas.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, se trasladó a Cracovia y calificó el episodio como un acto de terrorismo. Mientras continúan las pericias, las autoridades dispusieron dos jornadas de duelo nacional y mantienen acordonada la plaza del Mercado, donde se desarrollaron los hechos.

Polonia inicia dos días de duelo nacional y refuerza la seguridad

Mientras avanzan las investigaciones, Polonia comenzó este domingo dos jornadas de duelo nacional en memoria de las víctimas. En Cracovia, la plaza del Mercado y las calles aledañas permanecieron parcialmente cerradas, mientras vecinos y turistas dejaron velas y flores en distintos puntos del centro histórico. Las banderas fueron izadas a media asta y se suspendió durante 12 horas el tradicional toque de trompeta desde la iglesia de Santa María, una ceremonia que no se interrumpía desde 1939.

El ataque también encendió las alarmas sobre la seguridad pública en el país. La Policía reforzó los controles en zonas turísticas y espacios concurridos de Varsovia, mientras crece la preocupación por una serie de episodios violentos registrados en escuelas durante octubre, que las autoridades vincularon con contenidos extremistas difundidos por internet. El tiroteo puso en cuestión la percepción de Polonia como uno de los países más seguros de Europa.