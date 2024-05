Ley Bases: cuáles son los cambios impulsan los monotributistas en el proyecto que se debate en el Senado

La sanción en Diputados incorporó que no se elimine el monotributo social y establecer un plazo. Qué consecuencias se puede tener en el bolsillo.

Al filo del cierre de la maratónica sesión de Diputados se alcanzó a incorporar que no se elimine el monotributo social y establecer un plazo de 90 días para analizar su permanencia o no en el régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RSPC). Sin embargo, este es un tema central a considerar pero no el único a juicio de los monotributistas que acaban de ser nuevamente escuchados en el plenario de comisiones de la Cámara Alta, en relación al proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.