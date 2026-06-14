Dónde será el velatorio de Taty Almeida + Agregar ámbito en









La despedida a la histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se realizará entre este lunes y martes en la sede de Foetra. Falleció este domingo a los 94 años.

Taty Almeida será velada en la sede de Foetra, Hipólito Yrigoyen 3171, entre el lunes y martes.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Taty Almeida este domingo a los 95 años, se confirmaron los detalles de su velatorio, que se extenderá durante dos jornadas en la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora informaron que la despedida de su presidenta se llevará a cabo en la sede de Foetra, ubicada en Hipólito Yrigoyen 3171, en el barrio porteño de Balvanera.

El velatorio comenzará este lunes 15 de junio, de 14 a 24, mientras que el martes continuará entre las 8 y las 12.

Almeida murió este domingo en el Hospital Italiano, donde permanecía internada. Su fallecimiento generó una amplia conmoción en el ámbito político, sindical y de los organismos de derechos humanos.

Referente histórica de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Almeida se convirtió en una de las voces más reconocidas del movimiento de derechos humanos en la Argentina tras la desaparición de su hijo Alejandro durante la última dictadura militar.

La despedida pública se realizará en un espacio emblemático para el movimiento obrero y se espera la presencia de dirigentes políticos, referentes sindicales, organismos de derechos humanos y cientos de personas que acompañaron durante décadas su trayectoria y militancia. Taty Almeida: de ama de casa a referente de los derechos humanos En numerosas entrevistas, Almeida contó que provenía de una familia de tradición conservadora y que durante gran parte de su vida estuvo alejada de la militancia política. La desaparición de Alejandro modificó para siempre su mirada sobre el país. Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de un hijo terminó convirtiéndose en una causa colectiva. Con el regreso de la democracia se incorporó a los organismos de derechos humanos y pasó a integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, desde donde sostuvo durante décadas el reclamo por justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. Su figura fue creciendo con los años. A diferencia de otras dirigentes, cultivó un estilo cercano, directo y pedagógico. Era habitual verla dialogar con estudiantes secundarios y universitarios, participar de actividades culturales o acompañar reclamos vinculados a distintos derechos sociales.