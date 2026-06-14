Dirigentes de distintos espacios despidieron a Taty Almeida tras su muerte

Gobernadores, intendentes, legisladores y referentes políticos destacaron la trayectoria de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida este domingo a los 94 años.

La muerte de Taty Almeida , histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , generó una inmediata reacción en el arco político argentino. Dirigentes de distintos espacios la despidieron este domingo con mensajes en los que resaltaron su compromiso con los derechos humanos , la memoria y la democracia.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof , quien utilizó sus redes sociales para despedir a la dirigente con un breve mensaje: " Hasta siempre, Taty ".

En la misma línea la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner usó sus redes para postear un mensaje. "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", escribió.

El exministro de Economía Sergio Massa también expresó su desazón por la muerte de la referente y le dedicó unas palabras en X. " Hasta siempre, Taty. Dignidad, lucha y valentía ", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiomassa/status/2066310520550932810?s=46&partner=&hide_thread=false Hasta siempre, Taty.



Dignidad, lucha y valentía. https://t.co/TiNqAd6Vwv — Sergio Massa (@SergioMassa) June 15, 2026

También el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recordó a Almeida como una "luchadora incansable por la memoria, la verdad y la justicia" y sostuvo que dejó "una huella imborrable para generaciones enteras".

"Quienes tuvimos la fortuna de conocerla de cerca también recordaremos su calidez, su ternura y su compromiso. Abrazamos a su familia, a sus compañeras y compañeros de lucha, y a todos quienes la quisieron. Hasta la victoria siempre, Taty", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgeferraresi/status/2066302171608432673?s=46&partner=&hide_thread=false Con enorme tristeza despedimos a Taty Almeida.



Luchadora incansable por la memoria, la verdad y la justicia, nos marcó el camino y deja una huella imborrable para generaciones enteras.



Quienes tuvimos la fortuna de conocerla de cerca también recordaremos su calidez, su ternura… pic.twitter.com/u3hLDl4rN6 — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 14, 2026

Por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, manifestó su "profunda tristeza" por el fallecimiento de la histórica activista. En ese sentido, destacó que mantuvo una "convicción inquebrantable" y que dedicó su vida a sostener la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

"Nos deja el ejemplo de quien nunca bajó los brazos y transformó el dolor en una causa colectiva", señaló el jefe comunal.

Otro que uso sus redes para despedir a Almeida fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, quien destacó "la fuerza, compromiso y sensibilidad" de la dirigente. "Luchadora incansable de mil batallas, siempre con humor, inteligencia y sabiduría", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gkatopodis/status/2066301181744345445?s=46&partner=&hide_thread=false La fuerza, compromiso y sensibilidad de Taty eran conmovedoras. Luchadora incansable de mil batallas, siempre con humor, inteligencia y sabiduría.



Hasta siempre Taty. pic.twitter.com/cMVwds5eX3 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) June 14, 2026

Desde el Senado, el exgobernador del Chaco Jorge Capitanich la definió como una mujer "imprescindible en nuestra historia" y afirmó que representó "la memoria activa, la ternura y la firmeza".

Además, remarcó que "su ejemplo seguirá iluminando el camino de quienes creemos en una Argentina más justa y democrática".

También en el Congreso, pero desde la Cámara baja, Victoria Tolosa Paz la calificó como "una mujer inmensa que transformó el dolor más desgarrador en una lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia".

"Su valentía, su coherencia y su abrazo permanente a cada causa justa serán un faro para las generaciones que seguimos creyendo que una Argentina más justa solo es posible con más derechos humanos y más democracia", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vtolosapaz/status/2066312672669466808&partner=&hide_thread=false HASTA SIEMPRE, TATY



Hoy despedimos con profundo dolor a Taty Almeida, una mujer inmensa que transformó el dolor más desgarrador en una lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia.



Su valentía, su coherencia y su abrazo permanente a cada causa justa serán un faro… pic.twitter.com/iIe3YCHDJ8 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 15, 2026

Las muestras de reconocimiento también llegaron desde la oposición. El senador nacional y referente de la UCR, Martín Lousteau, sostuvo que Almeida "transformó el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia" y destacó que desarrolló ese compromiso "desde el coraje, el cuidado y la templanza".

"Se convirtieron en un faro para la protección de los derechos humanos. Su legado nos compromete a seguir defendiendo la democracia. Un abrazo fuerte a sus seres queridos. Hasta siempre, Taty", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/2066307708781764686&partner=&hide_thread=false Hoy nos dejó Taty Almeida, una mujer enorme que transformó el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia.



Fue el ejemplo de cómo las mujeres, desde el coraje, el cuidado y la templanza, marcaron la política de nuestro país y se… pic.twitter.com/gt14VZkqR7 — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 14, 2026

Por su parte, la cuenta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también publicó un mensaje para despedirla. "Su legado, sus palabras y su calidez seguirá acompañando cada lucha por una sociedad más justa", escribieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ubasociales/status/2066302664091091179?s=46&partner=&hide_thread=false Con profunda tristeza despedimos a Taty Almeida, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente ineludible de la lucha por los Derechos Humanos.



Su legado, sus palabras y su calidez seguirá acompañando cada lucha por una sociedad más justa. pic.twitter.com/Fy9CywdOQD — UBA Sociales | #FSOC #UBA (@ubasociales) June 14, 2026

La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora falleció este domingo a los 94 años, tras décadas de militancia por los derechos humanos y una trayectoria que la convirtió en una de las voces más reconocidas en la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la Argentina.