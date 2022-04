Vera: "Podrían concretarse inversiones por u$s25.000 millones en minería; hay un frenesí por litio y cobre"

Andrés Vera: Que se hayan destrabado inversiones no fue una casualidad, en todas las mesas con las empresas que querían invertir uno de los temas que salía era si iba a haber acuerdo. Era una condición necesaria, porque las inversiones en minería son muy fuertes y dependen de financiamiento. No había chances sin acuerdo.

P.: ¿Va a haber más anuncios para el corto plazo?

A.V.: No tengo ninguna duda. Tenemos identificadas inversiones que podrían concretarse por u$s25 mil millones para 2022 y 2023 en litio, cobre, oro, plata o proyectos polimetálicos. El número puede llegar a u$s33 mil millones con proyectos que hoy están en regiones sin licencia social o marco legal. Lo que sí, quienes van a invertir ese volumen de dinero tienen que tener certezas y en eso estamos trabajando.

P.: ¿Qué proyectos se vienen para el corto plazo?

A.V.: Hay un frenesí de capitales para invertir en cobre y litio. El contexto internacional es muy favorable porque los precios vuelan y por la demanda que implicará la transición energética. También en lo local es importante no solo tener la disponibilidad geológica, sino medidas como el decreto 234, que permitió el acceso a las divisas, que era una demanda del sector. En cobre, está el proyecto José María, Taca Taca en Salta, Mara en Catamarca, un poco más atrás Pachón y Filo del Sol. Volveremos a exportar cobre después de 5 años, cuando se cerró Alumbrera. Y en litio, está Posco, donde se acaba de inaugurar una planta de hidróxido de litio por primera vez en Argentina. También tenemos buenas expectativas para Kachi en Catamarca, o Rincón en Salta, Centenario Ratones, proyecto Mariana en Salta, Sal de Vida y Tres Quebradas. También habrá ampliaciones de producción en litio en Fénix y Salar de Olaroz.

P.: ¿Qué rol va a tener la minería en la salida exportadora que plantea el Gobierno?

A.V.: Argentina tiene un montón de sectores para ensamblarse al mundo, además del agro, tenemos minería, petróleo y gas, o un mar impresionante. Las exportaciones de minería en 2021 fueron de u$s3.200 millones, mientras que países con potencial geológico similar exportaron u$s 57 mil millones, en el caso de Chile, o u$s40 mil millones en Perú. Así que dentro del sector exportador la minería es una de las que más tiene para crecer. Proyectamos pasar de u$s3.200 millones anuales a u$s12 mil millones en un escenario de mínima para en 2030 poder cuadriplicar las exportaciones y que se transformen en uno de los principales complejos exportadores. La minería va a generar una solución en la macro. La inversión extranjera directa va a generar divisas en el corto plazo, y en el mediano y largo va a generar exportaciones, en un país que tiene un déficit de divisas. Hay que alejar definitivamente la restricción externa que genera devaluación, inflación, caída de los salarios y pobreza, por lo que el salto exportador es una de las necesidades principales que hay que dimensionar como Estado. Hoy oro y plata son nuestras principales exportaciones de minería, pero apuntamos a que crezcan otros, como el litio, que hoy se exportan 200 millones y podría llegar a 800 millones.

P.: ¿Estos precios que vuelan se van a poder aprovechar?

A.V.: Hoy las cotizaciones están en un pico, así que los próximos proyectos podrán aprovecharlo, pero las empresas miran tendencias a largo plazo. Los organismos internacionales establecen que la tendencia se va a mantener, porque la demanda de litio y cobre va a explotar, el déficit va a ser de oferta.

P.: Decía que estaban trabajando en medidas para dar certezas a las empresas: ¿Cuáles son?

A.V.: Estamos trabajando en iniciativas para dar previsibilidad en cuanto a los beneficios que ya tiene la ley de inversiones mineras. Los temas están relacionados a la estabilidad fiscal y la devolución de IVA. Y con el Ministerio de Economía se trabaja en propuestas sobre derechos de exportación, para establecer cómo van a ser a futuro, es una de las demandas de las empresas. Hay que definir alícuotas que den previsibilidad y dejen fijo un esquema donde las empresas sepan exactamente cómo calcular su margen y no haya sorpresas en proyectos que tienen una vida útil en promedio de 20 años. El criterio será de previsibilidad, pero también de progresividad, vamos a ver si dependen o no de las cotizaciones internacionales, que no sean esquemas cerrados, sino que se adapten a condiciones volátiles, porque los esquemas fijos generan ruidos. En el corto plazo va a haber novedades.

P.: ¿Necesitan empresas poderosas este tipo de beneficios?

A.V.: La minería hay que analizarla de manera diferente a otros sectores. Mueven mucho dinero y tienen un retorno en períodos largos, necesitan seguridad, previsibilidad y estabilidad. La normativa hace que seamos atractivos para afuera. Y estas empresas de cada 100 dólares que producen, 70 se quedan en Argentina. No es cierto que sea una economía de enclave, porque genera infraestructura, de los mejores salarios del país, y hay programas de desarrollo de proveedores. En San Juan, a 4000 metros de altura, una metalúrgica que abastece a la Barrick Gold empezó a exportar máquinas a Chile.

P.: ¿En algún momento podría pensarse en una planta de baterías de litio?

A.V.: Los procesos de innovaciones tecnológicas son de largo plazo. Si me preguntas hoy si se puede en el largo plazo producir baterías de litio te digo que si. Hoy mismo una empresa en Salta va a generar hidróxido de litio, no solo carbonato de litio. Ahí hay un proceso industrial. Hay que ir quemando las etapas, primero hay escalones que tenemos que subir para llegar a producir baterías. Y en cada paso hay mucho por ganar, en inversión, divisas o tecnología. Si pensamos que podemos tener de cero una batería de litio es imposible, así no funciona el desarrollo. No solamente tienen litio, sino otros componentes que no producimos, hay que pensarlo bien.

P.: ¿Una empresa nacional minera podría servir para la planificación estratégica?

A.V.: Hoy la iniciativa estatal es YPF Litio. Y-Tec con el Ministerio de Ciencia ya tiene un proyecto de baterías de litio. Puede haber ideas, pero lo concreto es esto, obvio uno puede soñar y es algo deseable, porque Argentina tiene las capacidades, pero no podemos prometer cosas que no podemos garantizar, hay que ir paso a paso si queremos que una empresa nacional tenga las capacidades para competir con el mundo.

P.: En las estimaciones de inversión cuentan con proyectos en zonas donde la minería está prohibida. ¿Van a intentar interceder?

A.V.: Desde la Secretaría de Minería somos respetuosos con la autodeterminación de la ciudadanía. Será un trabajo a largo plazo de seguir comunicando qué es la minería, cómo se hace y cuáles son sus beneficios. El costo de oportunidad de no tener minería es altísimo en un país que necesita crecer, aumentar exportaciones y tener salarios altos como los que tiene este sector, más teniendo en cuenta que la minería se hace respetando los estándares ambientales. En los lugares donde el marco regulatorio es adverso podría desarrollarse minería lejos de los centros urbanos, en lugares inhóspitos, donde difícilmente pueda pensarse en otra actividad.

P.: En febrero se publicó en el Boletín Oficial que habrá un sistema de información abierto a la comunidad, y una mesa nacional sobre minería, también abierto. Se le pide información sobre evasión en el sector a la AFIP o sobre la incidencia de enfermedades al Ministerio de Salud. ¿Cuándo se pondrá en práctica?

A.V.: Estas iniciativas son parte de la búsqueda de construir licencia y consenso social, sabemos que la transparencia es una demanda de la ciudadanía. En el corto plazo se va a lanzar el sitio web con todos datos que pedimos, e información sobre producción, medio ambiente, empleo, exportaciones, proyectos, etc. Y la mesa minera serán exposiciones abiertos a la comunidad de especialistas, desde geólogos hasta ambientalistas, que sean federales, y que queden visibles, para que haya registro de todo, transparencia total.