Llega una comitiva del FMI para la tercera revisión: el Gobierno admite que incumplirá la meta fiscal de 2026

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará a Buenos Aires el próximo 21 de septiembre. El objetivo principal del equipo será poner formalmente en marcha l a tercera revisión del programa económico vigente con la administración argentina.

Durante su estadía, los técnicos del organismo mantendrán reuniones de alto nivel con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central . El foco estará puesto en auditar el cumplimiento de las metas correspondientes al último trimestre, con especial atención en el frente fiscal y en el nivel de reservas.

Cabe resaltar que el Ministerio de Economía informó que el superávit primario previsto para 2026 será del 1,3% del PBI , por un total de $15,5 billones, lo que implica que, aunque sea por poco, no podrá cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esa manera, tal como anticipó Ámbito , se habría invertido el escenario. Tanto en la primera como en la segunda revisión del acuerdo, Buenos Aires cumplió las metas fiscales, pero no la de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Ahora, el caso es inverso: el BCRA compró los u$s10.000 millones comprometidos.

Cabe destacar que, aunque no se haya alcanzado el objetivo de superávit primario que analiza el Fondo en sus revisiones, al sumar 2027 serán cuatro años consecutivos de superávit financiero. Se trata de algo que, según afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el acto por el Día de la Exportación en el Palacio Libertad, “es la primera vez que ocurre en la historia con un gobierno sin estar en default”.

Resultado fiscal 2027

El desvío que, de alguna manera, reconoce el Palacio de Hacienda no es muy grande y, por lo tanto, se daría por cumplida la meta, con una dispensa de por medio. En el caso del resultado financiero, es decir, lo que queda después del pago de intereses, el saldo favorable previsto para 2026 es de $2,5 billones.