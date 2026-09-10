Revelan que un candidato a economista jefe del FMI fue apartado por críticas a los aranceles de Donald Trump + Agregar ámbito en









Las críticas del economista portugués Ricardo Reis a medidas arancelarias y sus posibles consecuencias, lo habrían dejado fuera de la carrera. La llegada de la argentina Silvana Tenreyro, con un tono menos confrontativo a Donald Trump.

Las críticas públicas de Reis a los aranceles de Donald Trump habrían sido el motivo de su exclusión. Depositphotos

Las críticas públicas formuladas contra la política arancelaria de Donald Trump habrían marginado al economista portugués Ricardo Reis de la carrera para convertirse en el nuevo economista jefe del FMI.

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El Financial Times reveló, con base en tres fuentes anónimas, que el FMI dio marcha atrás con la postulación de Reis tras conocer las posturas críticas del académico con las medidas proteccionistas de Estados Unidos.

Alertas por inflación y la elección de Tenreyro Cabe señalar que Reis, profesor de la London School of Economics, había alertado que las medidas proteccionistas impulsadas por Washington amenazan con encarecer los costos al consumidor en Estados Unidos y desatar una nueva ola inflacionaria a escala global.

El economista portugués Ricardo Reis habría sido marginado de la carrera por críticas a Trump. En ese marco, el FMI designó finalmente para el cargo a Silvana Tenreyro, argentina y exintegrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y también profesora de la London School of Economics.

Las fuentes citadas por el periódico británico indican que el factor diferenciador radicó en el tono: si bien Tenreyro concuerda en que los aranceles dañan el crecimiento económico, mantuvo una postura menos confrontativa hacia la administración de Donald Trump. Reis evitó pronunciarse sobre el reporte tras la consulta del periódico.

El FMI designó para el cargo a la argentina Silvana Tenreyro, exintegrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y también profesora de la London School of Economics. El episodio se enmarca en un clima de creciente presión por parte de la administración de Donald Trump hacia los economistas críticos con las medidas proteccionistas e impuestos aduaneros impulsados por Washington. El FMI rechazó comentar el proceso de selección, alegando confidencialidad, y aseguró que la elección fue "rigurosa y competitiva".