Chau Libreta AUH: ANSES confirmó que la acreditación de salud y educación será automática + Agregar ámbito en









El Ministerio de Capital Humano anunció cambios en el trámite para cobrar el 20% retenido. Cómo funcionará el nuevo esquema digital y en qué situaciones se mantiene la gestión en papel.

El formulario en papel ya no será necesario para la mayoría de los beneficiarios de la AUH.

El Ministerio de Capital Humano anunció mediante un comunicado oficial que la verificación de los controles de salud y escolaridad para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES se realizará de forma automática. La medida aplica para los beneficiarios de entre 5 y 17 años y busca simplificar las gestiones de la ciudadanía sin necesidad de hacer trámites presenciales.

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A través de esta iniciativa, los datos sobre el cumplimiento de los requisitos serán informados directamente a la ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación mediante un sistema seguro de intercambio entre organismos. Según la cartera nacional, el nuevo proceso reduce el riesgo de errores o fraudes de la certificación manual, elimina la burocracia y agiliza la acreditación del dinero.

ANSES y el Ministerio de Capital Humano automatizan el proceso El nuevo esquema elimina la obligación de presentar la Libreta AUH en papel en las oficinas de ANSES, ya que el cruce de datos se gestionará de manera interna y digital. El Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán de forma directa los registros de vacunación, controles médicos y asistencia escolar correspondientes a cada niño o adolescente.

Esta actualización apunta a optimizar la eficiencia administrativa y garantizar que la información provenga de fuentes oficiales verificadas. Con este cambio, el Gobierno nacional busca que los titulares de la asignación no tengan que trasladarse ni realizar filas para cobrar el monto retenido durante el año.

En qué caso se seguirá usando la Libreta AUH La presentación presencial del formulario tradicional continuará vigente de forma excepcional cuando el sistema automático no logre cruzar los datos del titular. Si la información de salud o educación no figura en los registros digitales de los ministerios, el beneficiario deberá realizar el trámite en papel como lo hacía habitualmente.

De esta manera, la entrega de la libreta física en las oficinas de ANSES queda como una alternativa de resguardo para garantizar que ningún beneficiario pierda el cobro del 20% acumulado. Ante cualquier falla o inconsistencia en la verificación digital, los adultos a cargo podrán acreditar el cumplimiento de las condicionalidades presentando la documentación sellada por la escuela o el centro de salud.

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