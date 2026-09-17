Donald Trump sostiene su apoyo a Kevin Warsh pese a la suba de tasas de la Fed: "Quiero que sea independiente"

La decisión de subir las tasas reafirmó el debate sobre la independencia del banco central frente a la Casa Blanca. Mientras Trump busca tasas bajas, la Fed prioriza controlar la inflación y mantener la estabilidad de precios.

El presidente Donald Trump ratificó su confianza en Kevin Warsh, titular de la Reserva Federal, pese a la subida de tasas.

El presidente Donald Trump afirmó que mantiene su confianza en Kevin Warsh luego de que la Reserva Federal aprobara por unanimidad la primera subida de tasas de interés desde 2023. La decisión volvió a colocar la independencia del banco central estadounidense en el centro del debate económico.

La Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, ubicándola del 3,75% al 4%. El banco central norteamericano argumentó que la inflación se mantiene en niveles elevados y que este nuevo ajuste contribuirá a acelerar el retorno hacia la meta del 2%.

"Confío en Kevin" , respondió Trump públicamente al ser consultado sobre Warsh. El líder republicano confirmó que habló con el presidente de la Fed previo a la votación, y aseguró que le dijo: "Haz lo que quieras".

La decisión de subir las tasas reafirmó el debate sobre la independencia del banco central frente a la Casa Blanca.

Trump indicó que desea que Warsh "sea independiente" , aunque mantiene una postura totalmente opuesta sobre el nivel adecuado de la tasa de la Fed. "Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ubicarse en el 1% o menos" , escribió posteriormente en su red Truth Social.

El contacto previo a una decisión monetaria de esta magnitud resulta clave porque la Reserva Federal está diseñada para fijar las tasas de interés según sus objetivos económicos , independientemente de las preferencias que pueda tener la Casa Blanca.

Warsh defendió esa separación durante su conferencia de prensa: "Parte de la independencia de la Reserva Federal radica en que nos mantengamos estrictamente dentro de nuestros límites", afirmó el titular del organismo.

La distancia entre la Casa Blanca y la Fed expone un dilema económico de fondo: mientras Trump pretende un crédito considerablemente más barato, la Reserva Federal considera indispensable restringir la demanda para contener los precios. El organismo conducido por Kevin Warsh insiste en enfriar la demanda para frenar los precios, advirtiendo que los datos recientes de inflación todavía no son satisfactorios.

Mientras Trump busca tasas bajas, la Fed prioriza controlar la inflación y mantener la estabilidad de precios.

Reducir las tasas de interés al 1%, como propone Donald Trump, abarataría el costo del crédito para hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos empresariales. Sin embargo, una flexibilización monetaria apresurada correría el riesgo de sobreestimular la demanda agregada en un contexto donde la inflación se mantiene en niveles elevados.

Cabe subrayar que el desenlace de este debate impacta de manera directa sobre el costo de financiamiento para la compra de viviendas, autos o proyectos de inversión. Por lo pronto, la Reserva Federal prioriza la estabilidad de precios por encima de un abaratamiento acelerado del crédito.