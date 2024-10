Lo que se dice en las mesas: Las garras de Luis Caputo sobre el blanqueo, el REPO y el "maldito" dólar blend

¿De qué más se habla en estos momentos en las mesas? Blanqueo más, blanqueo menos, sorprende gratamente el número que se proyecta, aunque a diferencia de la experiencia anterior, no se cree que el BCRA se termine beneficiando vía aumento de las reservas por mayores encajes de argendólares.

Los que miran las encuestas, ahora vilipendiadas por el Gobierno porque dan que bajó el nivel de apoyo popular, que es cierto, lo que además explica el giro de la estrategia política oficial vista en el Parque Lezama días atrás, ven el fuerte crecimiento del tema tarifas y empleo en el ranking de preocupaciones de la sociedad que ahora manifiesta menos inquietud por la inflación. Los sondeos muestran que el problema en sí es de ingresos, la pauperización de los ingresos familiares más que un problema de empleo, lo que se traduce en más pobreza e indigencia. Hoy saben en las mesas que con este stock de dólares no se llega a las elecciones del 2025.

También se habla del famoso REPO, que según los más informados, esta vez saldría pero no como quiere el Gobierno, por mucha menos plata, hablan de unos u$s3.000 millones bajo el liderazgo del banco español y el team exNomura. Atrás quedaron los sueños vinculados con el oro, luego de que Economía y el BCRA se anoticiaran de que si lo daban en garantía tenían que sacarlos de las reservas brutas.

Blanqueo: temor por las garras del Toto

Pero hablando del blanqueo el run-run del mercado es el temor a que el aparente exitoso blanqueo de dinero en efectivo quede a expensas de las garras del Toto. En las mesas temen por el regreso de las Letras en dólares. Mejor que algo haya aprendido el Toto, dicen los operadores.

En una mesa circuló el dato que el hombre fuerte de Tesla y amigo del Presidente vendría a fines de noviembre de visita, lo que sería importante para el oficialismo, mientras espera que Trump triunfe el 5 de noviembre. Ante el cuestionamiento del giro hacia China, un gestor y confidente de Olivos señaló que según el libertario lo hizo porque Beijing no pidió nada a cambio de la renovación del swap. Veremos, por lo pronto este giro le resta seriedad en el exterior, no solo en EEUU sino también en China.

Se ve a la inflación estacionada en más del 3% y existe la inquietud de que el Gobierno cometa algún error para acelerar la ansiada baja. Muchas, pero muchas sospechas sobre las rebajas de aranceles que está habiendo, despertando todo tipo de rumores y especulaciones. En un almuerzo financiero se dijo que el raid de YPF en varios bancos de inversión de Wall Street para el proyecto de licuefacción de gas no interesó, donde también se habló del evento del National Review Institute que tendrá como protagonista al Presidente Milei. Será Andrew Stuttaford, editor de National Review Capital Matters, que viene siguiendo el caso argentino durante muchos años y a lo largo de varias visitas, quien debatirá con el libertario junto a Marcos Falcone.

Dudas sobre la secuencia de las reformas de Milei

Sobre la visita de Milei a la ONU y Wall Street en otro encuentro gastronómico se debatió sobre los comentarios del economista Steve Hanke quien dijo tener dudas sobre la secuencia de las reformas que Milei ha propuesto pese a que la agenda es admirable. Dijo que en su experiencia, la secuencia y la ejecución de las reformas son elementos críticos que determinan el éxito de una agenda de reformas: “el primer paso de un gran programa de reformas exitoso debe generar confianza pública, y cada paso subsiguiente debe reforzar esa confianza y generar impulso para las reformas. La reforma es en gran medida un juego de impulso. Si no se logra una secuencia y una ejecución adecuadas de las reformas, no se logrará generar impulso y nunca se llegará al cofre de oro que se encuentra al final del arcoíris”. Hanke sostuvo además que en Argentina hay una gran confusión innecesaria sobre la competencia cambiaria y la dolarización, y gran parte de esa confusión ha sido creada por el parloteo de los economistas argentinos y del propio presidente Milei, ya que la dolarización y la competencia cambiaria deberían ir de la mano, y no deberían ser vistas como regímenes alternativos, y puso como ejemplo, El Salvador 2001. Ampliaremos.

También se habló mucho sobre el equipo económico que asume con la nueva presidenta de México, ya que había varios comensales gestores de Latam. ¿Quiénes son los funcionarios responsables del rumbo que tome la segunda mayor economía de Latinoamérica y la número 13 del mundo?: Rogelio Ramírez de la O, Marcelo Ebrard Casaubón, Victoria Rodríguez Ceja, Jesús Antonio Esteva Medina, y Julio Berdegué Sacristán. Los comensales coincidieron en tres grandes desafíos para la economía mexicana y que pueden marcar el sexenio que inicia: detener el deterioro fiscal y recuperar un déficit fiscal manejable a la brevedad posible, impulsar el crecimiento económico y la infraestructura vía el "nearshoring". Además, los gestores hablaron sobre el nuevo ciclo alcista en las acciones de los mercados emergentes y ven cuatro pilares que sustentan la tesis: la mejora de los fundamentos macroeconómicos, un ciclo de ganancias, un pico en el dólar y tendencias estructurales como la transición energética y la inteligencia artificial.