Histórica caída de Wall Street por los aranceles de Donald Trump: tuvo su peor día desde el inicio de la pandemia

Trump justificó los aranceles alegando prácticas comerciales desleales y manipulación cambiaria, afirmando que estas medidas revitalizarían las industrias estadounidenses y reducirían la deuda nacional.

El anuncio de aranceles de EEUU fue más agresivo de lo esperado, especialmente para Europa y China, con tasas del 20% y 54%" respectivamente, afirmaron analistas de Barclays en una nota. "Aunque puede haber margen de negociación y muchos giros inesperados, los aranceles elevados y la persistente incertidumbre aumentan el riesgo de recesión. Probablemente empeore antes de mejorar para las acciones".

UBS estima que, si estos aranceles se mantienen, el PBI real podría disminuir entre 1,5 y 2 puntos porcentuales en 2025, mientras que la inflación podría acercarse al 5%.

El banco suizo afirma que este escenario "tiene el potencial de empeorar considerablemente la combinación de crecimiento e inflación en EEUU y la economía mundial el próximo año".

Los analistas de UBS establecieron un objetivo a corto plazo de 5.300 puntos para el S&P500, pero advirtieron en una nota a sus clientes que la continua incertidumbre arancelaria podría llevar al índice por debajo de 5000.

Las acciones sufrieron un "tsunami" de bajas

Varias de las principales corporaciones del país se han visto gravemente afectadas por las noticias sobre los aranceles, como Apple, que descendió un 10% dada la elevada tasa impuesta a China, la base de gran parte de la fabricación de la mega empresa.

Los analistas de Jefferies advirtieron que los aranceles propuestos por EEUU sobre las importaciones chinas podrían afectar significativamente la rentabilidad de Apple, estimando una posible reducción del 14% en el beneficio neto de la compañía para el año fiscal 2025 si no se le concede una exención.

Los títulos de los grandes vendedores de productos importados se encuentran entre las más afectados. Five Below (-26,1%), Dollar Tree (-12%) y Gap (-20%), sufrieron pérdidas porcentuales de dos dígitos.

El sector minorista también se vio gravemente impactado, con Nike (-13%) y Walmart (-2,8) desplomándose tras la imposición de aranceles a importantes centros de producción, como Vietnam, Indonesia y China.

Las acciones tecnológicas también derraparon debido a una aversión generalizada al riesgo, con Nvidia (-7%) y Tesla (-5,6%) descendiendo esta última lo que ganó el miércoles, ante la aparición de informes sobre el director ejecutivo Elon Musk, quien podría renunciar a su cargo en el gobierno para centrarse en la empresa.

Las mayores alzas y bajas de la rueda

Entre las acciones que más se apreciaron aparecen The Goodyear (+11.7%), Lamb Weston (+11,4%), Banorte (+11.1%), Vesta (+9,6%) y Molina Healthcare (+7,5%).

En tanto en las que más resignaron valor se encontraron, RH (-39,5%), VF (-28,7%), Way Fair (-27,3%), Five Below (-26,1%) y Carvana (-20,8%).

Warren Buffett el adelantado de siempre

Un informe de Fortune del jueves destacó que el director ejecutivo de Berkshire Hathaway vendió u$s134.000 millones en acciones en 2024, finalizando el año con una descomunal reserva de efectivo de u$s334.000 millones, casi el doble que en 2024 y superando la cartera de acciones cada vez más reducida de la compañía.

"Las acciones de Buffett durante el último año fueron un ejemplo clásico de posicionamiento ante turbulencias", dijo a Fortune Armando González, fundador de Bigdata.com.

El Nasdaq permanece en territorio de corrección tras caer más del 10% desde su máximo, mientras que el S&P 500 también entró en corrección antes de que el repunte del viernes redujera las pérdidas a poco menos del 10%, ante estas caídas, la acumulación de efectivo de Buffett parece muy oportuna.

González además señaló que las recientes declaraciones de Buffett reflejaron cautela, enfatizando preocupaciones sobre la inflación y riesgos geopolíticos, incluidas advertencias de que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump elevarán los precios y la historia muestra que cuando Buffett se convierte en un vendedor neto, a menudo anticipa un período de mal rendimiento del mercado.

Aunque Buffett realizó algunas compras de acciones, su historial sugiere “que prefiere esperar descuentos profundos antes de hacer movimientos importantes”, a lo que añade González que el gran inversor no tiene interés en cronometrar el fondo del mercado y no persigue repuntes a corto plazo.

Los precios de las acciones aún no son "extremadamente baratas"

Cathy Seifert de CFRA Research dijo a Fortune “que Buffett podría esperar más tiempo, aunque no se sorprendería si Berkshire amplía sus participaciones en seguros”.