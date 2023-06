Lo que se dice en las mesas

Tras una rauda visita, el CEO de un hedge fund de Wall Street dejó varios ejemplares de regalo del libro “How Monetary Policy Got Behind the Curve-and How to Get Back” (editado por John Taylor, John Cochrane y Michael Bordo) en sus encuentros con economistas y gestores locales. Lo recomendó no sólo por su fácil y rápida lectura sino también para reflexionar sobre cómo la inflación alta y persistente ha vuelto a la realidad global, y qué se puede esperar del proceso de normalización que ya se acerca en algunos países. En uno de esos encuentros se habló del acuerdo, hoy trabado, con el Fondo. Se dice que en el Staff quiera reaseguros frente a las promesas del ministro-candidato Sergio Massa, y solo el Tesoro de EE.UU. podría destrabar la negociación, como ya lo ha hecho en otras oportunidades.