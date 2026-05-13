ANSES confirmó aumentos para las asignaciones familiares en mayo 2026 + Seguir en









Conocé como se da la articulación e implementación de la normativa vigente para el pago de prestaciones del mes en curso.

La tarjeta alimentar mantiene su valor desde hace dos años, encontrándose desfasada del resto de las prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El cronograma llega acompañado por un aumento del 3,4% en los haberes, actualización que surge del esquema de movilidad mensual atado a la inflación informada por el INDEC.

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Con esta suba, tanto jubilaciones como pensiones y asignaciones familiares tendrán nuevos valores durante mayo. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo, una medida que busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables en un contexto económico todavía marcado por la inflación.

Los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), tal como ocurre cada mes. ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro desde la página oficial del organismo o a través de la aplicación Mi ANSES.

anses gente personas

Aumentan las asignaciones de ANSES El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.

Los valores se organizan así: 1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20 Por su parte, la Tarjeta Alimentar se mantendrá sin cambios, replicando los montos vigentes desde mayo de 2024. Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo: 1 hijo: $72.250

2 hijos: $113.299

3 o más hijos: $149.425 auh anses.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026 ANSES difundió el cronograma oficial para las fechas de cobro; según terminación del DNI, quedaron establecidas de la siguiente manera: Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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