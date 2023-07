Lo que se dice en las mesas

Lo más acertado para resumir en dónde estamos hoy sería la premiada obra de Edwar Berger “Sin novedad en el frente” (All Quiet On The Western Front), es como si todavía siguiera en cartel. Transcurrió otra semana y ninguna novedad ni de la negociación, ni del acuerdo, y menos de los desembolsos . Mientras tanto, el Banco Central sigue repartiendo reservas. En lo que va del mes, ya más de 1.000 millones de dólares vendió en el mercado contado (una cifra similar a la de todo el mes de junio). Claro que en la plaza cambiaria no solo vuelan los billetes verdes Benjamin Franklin versión “cara grande” sino también los Mao Tse Tung de 100 yuanes. Muchos desprevenidos a la hora del día. En fin, lo cierto es que todo el mercado espera la buena noticia y a la vez nadie espera nada. Las conversaciones detrás de bambalinas entre profesionales y hombres del Fondo no auguran novedades para fin de mes.

Quizá el que mejor explicó la situación actual con el Fondo fue el economista argentino, Alejo Costa, que en un Zoom consideró que los tiempos no dan. Incluso, para Costa quién conoce al organismo desde adentro, el Staff puede tener el incentivo de esperar a las PASO para ver quién gana, y en ese caso lo mejor sería para el Gobierno pagar con yuanes, pero para eso también le conviene esperar hasta las PASO y negociar después de agosto. Un verdadero intríngulis en el que se posionó el ministro-candidato, Sergio Massa. Para él, no puede haber más desembolosos sino das algo a cambio. Argentina no quiere tener “arrears” (atrasos) ni caer en default, porque eso automáticamente te saca de la lista de buena fe del resto de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, y se te caen los préstamos. Explicó que no hay técnicamente tal “período de gracia” sino que hay un tiempo “político” entre que se cae en “arrear” y el Fondo te impone sanciones. Igual hay que sanar los “arrears” antes de tener un nuevo acuerdo. Cree que algún puente habrá pero el Board no llega a fin de mes. También fue muy comentada la excelente presentación de la economista Marina Dal Poggetto en un Zoom con clientes de una legendaria gestora. Para ella hoy el problema no es el atraso cambiario sino la brecha. Un tema que parece tener cierto consenso es el de las Leliq, que no sería un gran problema si el plan de estabilización es exitoso.