RIGI: Luis Caputo anunció una inversión de Chevron por más de u$s10.000 millones

El ministro adelantó un nuevo proyecto de la petrolera en medio de la gira oficial en Estados Unidos y destacó el volumen total de iniciativas presentadas entro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció una inversión de Chevron por más de u$s10.000 millones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , en el marco de la gira que realiza junto al presidente Javier Milei en Estados Unidos.

La confirmación surgió tras un encuentro con directivos de la compañía, entre ellos la CFO Eimar Bonner y la responsable de Asuntos Corporativos Laura Lane . De la reunión también participaron el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford .

“Nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de u$s10.000 millones”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.

Con esta iniciativa, el Gobierno aseguró que ya se superan los u$s100.000 millones en inversiones presentadas dentro del RIGI, con más de 36 proyectos incluidos en el esquema. Además, hace una semana el ministro de Economía había adelantado que esperaban proyectos por hasta u$s40.000 millones, principalmente vinculados al upstream energético.

Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares. pic.twitter.com/CVuz0tmxeq

En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para eliminar el Decreto 929/2013 , conocido como “Decreto Chevron”, impulsado durante la presidencia de Cristina Kirchner .

Esa normativa había habilitado la asociación entre la petrolera e YPF para el desarrollo del área Loma Campana, en Vaca Muerta, bajo un régimen que permitía a las empresas que invirtieran más de u$s1.000 millones en cinco años exportar hasta un 20% de su producción sin retenciones.

La intención oficial es eliminar ese esquema y unificar los incentivos dentro del RIGI, en busca de concentrar los beneficios en un único marco regulatorio para grandes inversiones.

El viaje a Los Ángeles y el no cruce con Georgieva

Caputo se encuentra en EEUU como parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Los Ángeles para participar de la conferencia global del Instituto Milken.

En la previa, había expectativas por un posible encuentro entre el funcionario y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien estuvo presente en la conferencia ayer. Sin embargo, el cruce no se concretó por cuestiones de agenda.

Una vez finalizadas las actividades, el conograma del viaje establece que la comitiva oficial partirá de regreso al país este miércoles a las 18, hora local, con arribo previsto a Buenos Aires el jueves a las 13:30.