El BCRA acumuló 20 jornadas seguidas con compras y sumó u$s1.157 millones a las reservas en enero

El Central mantuvo un fuerte ritmo de compras en el mercado oficial durante enero, en un contexto de mayor calma financiera.

El BCRA compró en enero más de u$s1.100 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar una rueda con saldo positivo en el mercado cambiario y sumó este viernes u$s23 millones, según datos oficiales. De esta forma, encadenó 20 jornadas consecutivas de compras y acumuló en enero un total de u$s1.157 millones, el dato más importante desde febrero de 2025.

Con el resultado de este viernes, el organismo monetario compró u$s179 millones en la semana, en un contexto de mayor calma financiera y con un mercado que mostró una dinámica más favorable de lo esperado en el frente cambiario.

Un enero con señales financieras más favorables Durante la semana se consolidó un escenario financiero local más benigno, con un mejor desempeño de los activos argentinos. Según el equipo de Research de Puente, el BCRA superó los u$s1.100 millones de compras en enero, llevando las reservas a niveles máximos desde 2021, con un pico en torno a u$s46.200 millones, antes de cerrar el mes en el área de u$s44.500 millones.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares marcaron nuevos máximos, mientras que el riesgo país perforó los 500 puntos básicos, en buena parte gracias a las compras de la autoriodad monetaria, en un contexto de dólar global algo más débil, lo que también jugó a favor de los mercados emergentes a lo largo del mes.

Por qué bajaron las reservas brutas pese a las compras Pese al saldo comprador del día, las reservas internacionales brutas cayeron u$s1.738 millones, hasta ubicarse en u$s44.502 millones.

Desde el BCRA explicaron a Ámbito que la baja respondió a dos factores puntuales: Caída en las cotizaciones de activos , especialmente del oro (-9%), que explicó casi la mitad del retroceso .

Movimientos habituales de fin de mes de los bancos, vinculados a encajes, que suelen revertirse el primer día hábil del mes siguiente. Ancla cambiaria, pesos y lo que viene La política económica continúa priorizando el anclaje cambiario como pilar del proceso de desinflación, manteniendo condiciones de liquidez estrictas. Esto quedó reflejado en la última licitación del Tesoro, donde se pagó premio sobre el mercado secundario para absorber pesos. De cara a la próxima semana, el mercado seguirá con atención: El ritmo de acumulación de reservas ,

Los pagos del Tesoro al Fondo Monetario Internacional , por u$s810 millones ,

Y el avance del debate de las reformas estructurales que comenzarán a tratarse en el Congreso durante febrero.