Entrenar solo en casa se volvió una costumbre global desde que explotaron las rutinas por video y los relojes inteligentes. En esa ola, un nuevo gadget promete empujarte cuando faltan ganas: combina seguimiento del cuerpo y clases guiadas. En el mundo de los inventos, la tecnología fitness también juega fuerte.
Si te cuesta entrenar, este invento es para vos: el compañero deportivo más completo
Entrenar sin ganas suele ser el mayor freno. Un nuevo aliado promete acompañarte y sostener la constancia, con la mira puesta en millones.
En España, los dispositivos deportivos ganaron lugar porque permiten entrenar sin miradas ajenas y con más control del entorno. Ahora aparece una propuesta que apunta a ser “ese amigo” que te corrige, te ordena la sesión y te marca el ritmo, sin necesidad de pisar un gimnasio.
De qué trata este invento millonario
El dispositivo se llama Ayon y funciona como un entrenador personal para el living: se enchufa, se coloca frente a vos y usa una cámara para seguir tus movimientos en tiempo real. La idea es simple: vos entrenás, el equipo observa y el sistema te devuelve información para ajustar la técnica.
El corazón de la experiencia pasa por su app complementaria, donde aparece el seguimiento “inteligente” y un feedback automatizado que evalúa cómo ejecutás cada ejercicio. En lugar de dejarte adivinar si hiciste bien una sentadilla o si la postura se te fue, te guía durante la rutina para corregir a tiempo.
Además, suma una biblioteca amplia de entrenamientos guiados: el usuario elige el tipo de sesión y el plan le ordena qué hacer, paso a paso. El objetivo es que no tengas que improvisar, y que la constancia dependa menos de la motivación del día y más de un esquema claro. Por ahora, el proyecto apunta a financiarse en Kickstarter con una preventa que ronda los 179 dólares, un valor promocional que luego subiría.
